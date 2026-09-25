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肯德基中秋節買一送一！紙包雞最夯健身、減肥都能吃

▲肯德基中秋檔期優惠，義式香草紙包雞套餐買一送一超划算，只要181元開吃，平均一份只要90元。（圖/肯德基官網）

紙包雞買一送一還能更低價！2.2折手把手教學：囤冷凍庫

如果你現場取餐的話，等於你131元就能夠吃2份紙包雞+2碗雞汁風味飯。

▲記者使用PK雙饗卡會員生日優惠50元折抵金，加上累積點數外送折抵135元，只需要付費39元運費就可以享用2份紙包雞！如果你是自己到現場取餐點數也夠折抵，就可以0元爽吃囉！（圖/記者張嘉哲翻攝）

如果你是現場取餐，點數折抵無上限，點數如果夠，最低0元直接開吃2份紙包雞；記者因為是點外送，點數也充足，加上生日禮金優惠，最高只能折抵到剩下外送費，因此39元入手兩份紙包雞超級划算，相當於打2.2折！

▲香噴噴的紙包雞開吃！如果9月底至10月初生日且是PK雙饗卡會員的民眾，至少可以131元就吃到2份紙包雞，最低0元就能吃到！（圖/記者張嘉哲攝）

中秋節吃速食也可以啦！除了拿坡里推出超省「蕭貪餐」，小披薩搭配香草烤雞翅12入特價199元之外，肯德基近日也有「紙包雞買一送一」的活動，在社群平台上廣獲健身族群討論，就算每天補貨也是各種秒殺！《NOWNEWS》記者日前終於實測透過外送搶到一組，意外也發現還有一些優惠可以疊加，像是如果是即日起至10月5日生日的人，還有平常有PK雙饗卡會員的人又有累點的話，就可以只花39元買到2份紙包雞，吃不完也能囤在冷凍庫復熱再吃！肯德基這次推出的中秋節優惠為「應援神券挺你到炸」活動，從即日起至10月5日祭出炸雞、蛋撻、紙包雞等超值優惠。其中「應援澎派桶」有8塊金黃酥脆的咔啦脆雞、6顆經典原味蛋撻，優惠價399元（原價862元），現省463元；另外還有「紙包雞套餐買一送一」，只要181元，平均一份只要90元，就能享用2份義式香草紙包雞、2碗雞汁風味飯。其中這個「義式香草紙包雞」買一送一CP值超爆高，也是少數健身族、減肥族可以享用熱量低又高蛋白的餐點，搭配雞汁飯補充碳水，完美的一餐！不少人都在社群狂推這份套餐，不過《NOWNEWS》記者已經在前兩天實測都撲空，住家附近肯德基都呈現「完售」狀態。皇天不負苦心人！記者終於在24日中午搶到一份，而且發現可以更加優惠的買法，如果你是9月生日、10月初生日且是PK雙饗卡會員的人的話，肯德基會在你生日前一週自動匯入APP「優惠券匣」給你一張50元的折價禮金，結帳的時候就可以用，另外，你是平常就有在使用PK雙饗卡會員的人，常常會有累積點數，消費滿100元可累積5點，每2點就可以折抵1元，如果你是必勝客、肯德基常客點數一定不會少，記者發現這點數可以跟生日禮金疊加，記者實際拿到2份紙包雞後，一個人一餐其實有點吃不完，於是就把一份冰在冷凍庫，大約可以冰一週至兩週，如果要吃的話就可以拿出來用電鍋或者烤箱復熱，趁現在還有優惠，有PK雙饗卡會員加上這幾天生日的民眾，先買來囤冷凍庫等中秋節過後再吃都不遲啦！