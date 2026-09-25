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辜泳諺前3次都失敗 最後黃金輪卻大逆襲奪銀

名古屋亞運本屆最小參賽者、年僅12歲的辜泳諺，今（25）日滑板公園式項目前3輪都未能完成，僅以70.50分、第5名擠進最後黃金輪，結果第一個登場的辜泳諺挺住壓力，最終完成演出沒有掉版，上演大逆襲積分87.33分直接衝上第2，最終收下一面銀牌，連同早上女子組14歲小將林逸凡，中華隊滑板單日就收下2銀。辜泳諺預賽83.73分挺進決賽，分組第1、總排第2，結果決賽前3輪嘗試都失敗，僅以第一次70.50分艱辛擠到最後一輪的黃金輪，第一個上場的辜泳諺挺住壓力，面對前3度都失敗的位置終於成功並完賽，最終上演大逆襲，積分87.33分直接衝上第2。87.33分也是他生涯至今新高分數。辜泳諺最終就以87.33分，在最後5名選手中僅次於日本好手永原依弦，辜泳諺收下銀牌，生涯首度參戰亞運就奪牌，展現台灣滑板界深厚的實力。