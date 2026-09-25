中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共3場比賽，台鋼雄鷹與富邦悍將持續在臺北大巨蛋交手，陳正毅先發交手江國豪；中信兄弟與樂天桃猿上演「天王山」第2戰，鄭浩均掛帥戰艾菩樂（Tyler Eppler）；統一7-ELEVEn獅與味全龍續戰，獅帝芬（Jackson Stephens）對決蔣銲（John Gant）。《NOWnews》整理出9月25日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月25日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月25日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，僅領先桃猿1.5場勝差，雙方今日正面對決。若兄弟贏球，勝差將會拉開至2.5場，若桃猿贏球，勝差則縮短至0.5場。
悍將、雄鷹續戰 江國豪對決陳正毅
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽8場，無勝敗紀錄，防禦率5.32。陳正毅本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.71。
悍將目前排名第5，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率3.13。投江國豪本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.38。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿、兄弟「天王山」之戰 艾菩樂對決鄭浩均
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽21場，拿下4勝9敗，防禦率3.05。艾菩樂本季與兄弟交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.85。
兄弟目前排名第1，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽16場，拿下5勝5敗，防禦率5.56。鄭浩均本季與桃猿交手4場，拿下2勝，對戰防禦率4.44。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊持續交手龍隊 獅帝芬大戰蔣銲
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽20場，拿下8勝8敗，防禦率2.77。獅帝芬本季與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.69。
龍隊目前排名第4，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽19場，拿下9勝2敗，防禦率1.43。蔣銲本季與獅隊交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率1.09。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/25中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月25日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|53
|31-22-0
|0.585
|-
|2
|樂天桃猿
|50
|28-22-0
|0.560
|1.5
|3
|統一獅
|52
|27-25-0
|0.519
|3.5
|4
|味全龍
|51
|24-27-0
|0.471
|6
|5
|富邦悍將
|51
|23-28-0
|0.451
|7
|6
|台鋼雄鷹
|51
|21-30-0
|0.412
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|111
|63-48-0
|0.568
|-
|2
|富邦悍將
|111
|57-54-0
|0.514
|6
|3
|統一獅
|111
|56-54-1
|0.509
|6.5
|4
|樂天桃猿
|110
|52-56-1
|0.481
|9.5
|5
|台鋼雄鷹
|111
|51-59-1
|0.464
|11.5
|5
|中信兄弟
|112
|51-59-2
|0.464
|11.5
悍將、雄鷹續戰 江國豪對決陳正毅
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽8場，無勝敗紀錄，防禦率5.32。陳正毅本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.71。
悍將目前排名第5，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率3.13。投江國豪本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.38。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽21場，拿下4勝9敗，防禦率3.05。艾菩樂本季與兄弟交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.85。
兄弟目前排名第1，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽16場，拿下5勝5敗，防禦率5.56。鄭浩均本季與桃猿交手4場，拿下2勝，對戰防禦率4.44。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽20場，拿下8勝8敗，防禦率2.77。獅帝芬本季與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.69。
龍隊目前排名第4，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽19場，拿下9勝2敗，防禦率1.43。蔣銲本季與獅隊交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率1.09。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：0%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。