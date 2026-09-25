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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 53 31-22-0 0.585 - 2 樂天桃猿 50 28-22-0 0.560 1.5 3 統一獅 52 27-25-0 0.519 3.5 4 味全龍 51 24-27-0 0.471 6 5 富邦悍將 51 23-28-0 0.451 7 6 台鋼雄鷹 51 21-30-0 0.412 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 111 63-48-0 0.568 - 2 富邦悍將 111 57-54-0 0.514 6 3 統一獅 111 56-54-1 0.509 6.5 4 樂天桃猿 110 52-56-1 0.481 9.5 5 台鋼雄鷹 111 51-59-1 0.464 11.5 5 中信兄弟 112 51-59-2 0.464 11.5

▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，推出江國豪先發對決陳正毅。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）

▲樂天桃猿與中信兄弟上演「天王山」之戰，由艾菩樂掛帥對決鄭浩均。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）

▲統一獅持續交手味全龍，推出洋投獅帝芬先發交手蔣銲。（圖／統一獅提供,2026.4.18）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共3場比賽，台鋼雄鷹與富邦悍將持續在臺北大巨蛋交手，陳正毅先發交手江國豪；中信兄弟與樂天桃猿上演「天王山」第2戰，鄭浩均掛帥戰艾菩樂（Tyler Eppler）；統一7-ELEVEn獅與味全龍續戰，獅帝芬（Jackson Stephens）對決蔣銲（John Gant）。兄弟目前暫居下半季龍頭，僅領先桃猿1.5場勝差，雙方今日正面對決。若兄弟贏球，勝差將會拉開至2.5場，若桃猿贏球，勝差則縮短至0.5場。🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽8場，無勝敗紀錄，防禦率5.32。陳正毅本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.71。悍將目前排名第5，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率3.13。投江國豪本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.38。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第2，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽21場，拿下4勝9敗，防禦率3.05。艾菩樂本季與兄弟交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.85。兄弟目前排名第1，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽16場，拿下5勝5敗，防禦率5.56。鄭浩均本季與桃猿交手4場，拿下2勝，對戰防禦率4.44。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽20場，拿下8勝8敗，防禦率2.77。獅帝芬本季與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.69。龍隊目前排名第4，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽19場，拿下9勝2敗，防禦率1.43。蔣銲本季與獅隊交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率1.09。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：30度至32度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：0%📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至33度降雨機率：0%