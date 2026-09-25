中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共3場比賽，台鋼雄鷹與富邦悍將持續在臺北大巨蛋交手，陳正毅先發交手江國豪；中信兄弟與樂天桃猿上演「天王山」第2戰，鄭浩均掛帥戰艾菩樂（Tyler Eppler）；統一7-ELEVEn獅與味全龍續戰，獅帝芬（Jackson Stephens）對決蔣銲（John Gant）。《NOWnews》整理出9月25日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍賽果與戰績走勢

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 中信兄弟 53 31-22-0 0.585 -
2 樂天桃猿 50 28-22-0 0.560 1.5
3 統一獅 52 27-25-0 0.519 3.5
4 味全龍 51 24-27-0 0.471 6
5 富邦悍將 51 23-28-0 0.451 7
6 台鋼雄鷹 51 21-30-0 0.412 9
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 111 63-48-0 0.568 -
2 富邦悍將 111 57-54-0 0.514 6
3 統一獅 111 56-54-1 0.509 6.5
4 樂天桃猿 110 52-56-1 0.481 9.5
5 台鋼雄鷹 111 51-59-1 0.464 11.5
5 中信兄弟 112 51-59-2 0.464 11.5
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，僅領先桃猿1.5場勝差，雙方今日正面對決。若兄弟贏球，勝差將會拉開至2.5場，若桃猿贏球，勝差則縮短至0.5場。

悍將、雄鷹續戰　江國豪對決陳正毅

🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05

雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽8場，無勝敗紀錄，防禦率5.32。陳正毅本季與悍將交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.71。

悍將目前排名第5，今日由土投江國豪掛帥，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率3.13。投江國豪本季與雄鷹交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.38。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，推出江國豪先發對決陳正毅。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）
▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，推出江國豪先發對決陳正毅。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）
桃猿、兄弟「天王山」之戰　艾菩樂對決鄭浩均

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第2，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽21場，拿下4勝9敗，防禦率3.05。艾菩樂本季與兄弟交手5場，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.85。

兄弟目前排名第1，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽16場，拿下5勝5敗，防禦率5.56。鄭浩均本季與桃猿交手4場，拿下2勝，對戰防禦率4.44。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿與中信兄弟上演「天王山」之戰，由艾菩樂掛帥對決鄭浩均。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）
▲樂天桃猿與中信兄弟上演「天王山」之戰，由艾菩樂掛帥對決鄭浩均。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.7）
獅隊持續交手龍隊　獅帝芬大戰蔣銲

🟡亞太賽事、開賽時間16：05

獅隊目前排名第3，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽20場，拿下8勝8敗，防禦率2.77。獅帝芬本季與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.69。

龍隊目前排名第4，今日由洋投蔣銲掛帥，本季出賽19場，拿下9勝2敗，防禦率1.43。蔣銲本季與獅隊交手4場，拿下3勝1敗，對戰防禦率1.09。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅持續交手味全龍，推出洋投獅帝芬先發交手蔣銲。（圖／統一獅提供,2026.4.18）
▲統一獅持續交手味全龍，推出洋投獅帝芬先發交手蔣銲。（圖／統一獅提供,2026.4.18）
❗️9/25中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：30度至32度

降雨機率：10%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：0%

📍亞太球場（室外球場）

氣溫：31度至33度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞
陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...