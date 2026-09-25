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中國國家主席習近平週四（24日）與美國總統川普會面時宣布一項別具意義的外交大禮——中國將安排兩隻貓熊前往亞特蘭大動物園，並稱牠們將成為美中兩國之間的「友誼使者」，這項消息也讓延續半世紀的「貓熊外交」傳統再度重啟。習近平此次赴華府進行為期3天的訪問，預計與川普深入討論AI、經貿關係及關鍵礦產等敏感議題，並出席白宮國宴。川普則稱他與習近平已建立「真正深厚的友誼」，並親自前往安德魯聯合基地迎接習近平，這種美國總統親自到機場接機的規格相當罕見，也顯示白宮對這趟訪問的高度重視。習近平在會談中特別提到，第二次世界大戰期間，美中曾並肩對抗法西斯侵略，「對於這段歷史，中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記」。他更表示，中美關係「希望在人民、未來在青年」，並在會談中宣布：「未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習」，展現拉近兩國青年世代情誼的企圖心。談及貓熊外交，習近平表示：「貓熊是中美兩國人民友誼的使者。今天，我要分享一個好消息，再過幾天，貓熊『平平』、『福雙』就會落腳亞特蘭大動物園，同美國人民見面。」消息一出立刻引發外界高度關注。亞特蘭大動物園週四也證實，習近平宣布將送往該園的兩隻貓熊，正是園方與中國野生動物保護協會今年4月公布的雄性貓熊「平平」與雌性貓熊「福雙」，兩隻貓熊均來自成都貓熊繁育研究基地，預計將於數日內正式抵達亞特蘭大。由於亞特蘭大動物園原先飼養的貓熊已於2024年返回中國，「平平」與「福雙」抵達後，將成為園方此後迎來的首批貓熊，也象徵美中超過半世紀的「貓熊外交」傳統，在這個時間點重新延續下去。貓熊長期以來，一直是中國對外釋出善意的重要象徵。習近平選在美中兩國仍因人工智慧（AI）、經貿及關鍵礦產競爭關係緊張之際，公布這項貓熊贈送安排，也被外界解讀為北京試圖藉此為雙邊關係降溫的友好訊號，時機點格外耐人尋味。值得一提的是，貓熊原生於中國，海外動物園通常須透過合作協議，以定期租借方式飼養及展示。過去中國曾多次藉由貓熊外交展現善意，但也曾在雙邊關係惡化時，讓租約到期的貓熊返回中國，象徵意義相當濃厚。華府國家動物園的貓熊，便曾於2023年在租借協議到期後返回中國，當時正值美中因安全、經濟及人道議題關係緊張之際，這項安排也被外界視為兩國關係降溫的具體象徵。直到一年後，才有兩隻新貓熊依據新的合作協議抵達華府，重啟貓熊外交的篇章。回顧美中「貓熊外交」的歷史淵源，最早可追溯至1972年。時任美國總統尼克森與時任第一夫人派特・尼克森（Pat Nixon）進行歷史性訪中之旅，為兩國關係開啟嶄新篇章。據了解，派特當年在北京一場晚宴上，向中國官員表示自己十分喜愛貓熊，時任中國國務院總理周恩來隨即當場回應，將贈送貓熊給美國。兩個月後，貓熊玲玲與興興順利抵達華府國家動物園，迅速成為當時最受歡迎的動物明星，一路陪伴美國民眾直到兩隻貓熊於1990年代相繼去世，這段跨越半世紀的貓熊外交情誼，如今也隨著「平平」與「福雙」的到來，再度寫下新的篇章。