美國總統川普，當地時間24日在白宮迎接中國國家主席習近平時，談及第二次世界大戰歷史，聲稱當時美中是「盟國」，曾一同作戰，習近平也強調80多年前，2國是如何並肩對抗日本軍國主義，一來一往的歷史敘事，引起日本媒體關注。
《讀賣新聞》指出，二戰時期與美國結盟的「中國」，實際上是蔣介石領導的中華民國，而非1949年才成立的中華人民共和國。報導並警告，川普以「盟國」描述當時的中美關係，可能成為中國強調「抗日」歷史敘事的補強材料，尤其在中國持續批評日本，以「新型軍國主義」等措辭，回應日本政府涉及台灣的言論之際。
《日本經濟新聞》也以「川普稱中國為大戰時盟國」為題，指出這番說法與習近平強調的抗日歷史觀形成呼應，並以「危うさ」形容其中可能產生的問題，焦點並非質疑二戰期間美中共同對日作戰的史實，而是關注川普以「中國」概括當時的盟國關係後，這套說法可能如何被北京利用。
日本《TBS》則形容這是一次「異例的外交」，認為在川普先以「盟國」回顧美中二戰關係的情況下，中國的「抗日」歷史敘事，出現了「把美國納入其中」的特殊場景。
從目前日媒的報導來看，它們注意到的，是川普與習近平在回顧二戰時，兩人的說法意外形成交集，而這個交集，可能讓北京當前針對日本的「抗日」論述，獲得來自美國總統的額外支撐。
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《日本經濟新聞》也以「川普稱中國為大戰時盟國」為題，指出這番說法與習近平強調的抗日歷史觀形成呼應，並以「危うさ」形容其中可能產生的問題，焦點並非質疑二戰期間美中共同對日作戰的史實，而是關注川普以「中國」概括當時的盟國關係後，這套說法可能如何被北京利用。
日本《TBS》則形容這是一次「異例的外交」，認為在川普先以「盟國」回顧美中二戰關係的情況下，中國的「抗日」歷史敘事，出現了「把美國納入其中」的特殊場景。
從目前日媒的報導來看，它們注意到的，是川普與習近平在回顧二戰時，兩人的說法意外形成交集，而這個交集，可能讓北京當前針對日本的「抗日」論述，獲得來自美國總統的額外支撐。
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