最低工資審議會拍板連續11年調漲，明（2027）年1月1日起月薪30900元，首度突破3萬元大關，而時薪則為205元。餐飲旅遊業者向《NOWNEWS今日新聞》表示，以餐旅業來說，一般正職人員早就多高於最低工資，而最低工資主要保障到的大多是外籍實習生能有更高的時薪。而此番連11次調漲，是政府給出的美意，但也令業者擔憂，恐怕年輕人比較想變成兼職人員，「時薪有最低205元，比起正職來說除下來之後平均時薪沒有差太多，乾脆每天來上班幾個小時就好，還不用扛那麼大的責任。」
最低工資審議會最終拍板，明（2027）年1月1日起月薪30900元，漲4.745%、時薪205元。這也是最低工資月薪首度突破3萬元大關。
最低工資破3萬 最可憐恐是3萬至4萬元的年輕上班族
新政策宣布之後，不少學者點出「相對吃虧」的族群，就是原本月薪就在3萬元至4萬元的中低薪勞工，並非最低薪卻恐怕會在最低工資調漲之下，物價也跟著上升，原有的3萬相對實質購買力減少了，等於是相對吃虧。
不願具名的餐飲集團人資高層也透露，這些領3萬多的年輕人是公司體系內扮演的角色，是體力好又需累積經驗，因此極可能是庶務工作量給出最大值的人力，但是隨著最低工資調漲後，年輕人恐怕會不願再擔任正職人員，而選擇每小時領205元就好的兼職工作。
該位高層認為，年輕人會有種心態，認為領時薪制比起做正職來說精算下來的時薪並不低於太多，而且還不用扛那樣大的責任，重點是「想上就上，不想上就拒絕，自由度更高。」
至於民眾擔憂最低工資上漲後，是否跟著物價就會上漲？另一家餐飲集團則認為，「漲價」牽涉到的環節相當多，不可能立即就反映出。推估業者最可能的解套方式，大概就是從所有員工原本附加的福利中下手，例如獎金幅度下降，以此來稀釋總體人事成本壓力。
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最低工資破3萬 最可憐恐是3萬至4萬元的年輕上班族
新政策宣布之後，不少學者點出「相對吃虧」的族群，就是原本月薪就在3萬元至4萬元的中低薪勞工，並非最低薪卻恐怕會在最低工資調漲之下，物價也跟著上升，原有的3萬相對實質購買力減少了，等於是相對吃虧。
該位高層認為，年輕人會有種心態，認為領時薪制比起做正職來說精算下來的時薪並不低於太多，而且還不用扛那樣大的責任，重點是「想上就上，不想上就拒絕，自由度更高。」
至於民眾擔憂最低工資上漲後，是否跟著物價就會上漲？另一家餐飲集團則認為，「漲價」牽涉到的環節相當多，不可能立即就反映出。推估業者最可能的解套方式，大概就是從所有員工原本附加的福利中下手，例如獎金幅度下降，以此來稀釋總體人事成本壓力。