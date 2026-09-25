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最低工資破3萬 最可憐恐是3萬至4萬元的年輕上班族

▲正職人員上班壓力大、工時也長，恐怕更多年輕人會選擇時薪至少有205元的兼職工作。（示意圖／Unsplash）

最低工資審議會拍板連續11年調漲，明（2027）年1月1日起月薪30900元，首度突破3萬元大關，而時薪則為205元。餐飲旅遊業者向《NOWNEWS今日新聞》表示，以餐旅業來說，一般正職人員早就多高於最低工資，而最低工資主要保障到的大多是外籍實習生能有更高的時薪。而此番連11次調漲，是政府給出的美意，但也令業者擔憂，恐怕年輕人比較想變成兼職人員，「時薪有最低205元，比起正職來說除下來之後平均時薪沒有差太多，乾脆每天來上班幾個小時就好，還不用扛那麼大的責任。」最低工資審議會最終拍板，明（2027）年1月1日起月薪30900元，漲4.745%、時薪205元。這也是最低工資月薪首度突破3萬元大關。新政策宣布之後，並非最低薪卻恐怕會在最低工資調漲之下，物價也跟著上升，原有的不願具名的餐飲集團人資高層也透露，這些領3萬多的年輕人是公司體系內扮演的角色，是體力好又需累積經驗，因此極可能是庶務工作量給出最大值的人力，該位高層認為，至於民眾擔憂最低工資上漲後，是否跟著物價就會上漲？另一家餐飲集團則認為，