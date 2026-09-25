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▲時隔9年再同框！彭麗媛3套造型藏心機（圖／路透社／達志影像）

▲時隔9年再同框！彭麗媛3套造型藏心機（圖／路透社／達志影像）

中國國家主席習近平於華府進行國是訪問期間，中國第一夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞，24日一同前往當地的國立亞洲藝術博物館參觀。相較於習近平和美國總統川普在政治場上的正面交鋒，兩位第一夫人時隔9年再度同框亮相，同樣被外界視為一場「較勁」，兩人的衣著打扮也隨即引發熱烈討論。有時尚界人士觀察到，彭麗媛這次共換了3套服裝，造型細節中似乎藏著不少「小心思」，包括頭髮盤起，並罕見穿上約8公分高的高跟鞋，韓媒解讀，這樣的搭配巧妙縮小了她與身高180公分的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。綜合報導，兩位第一夫人上一次公開會面，要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京，兩位第一夫人當時曾在故宮博物院茶敘，並一同觀看學生表演。據中央社報導，梅蘭妮亞過去曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家出身。梅蘭妮亞今年稍早並未陪同丈夫一同訪問中國，因此這次時隔9年再度同框，立刻成為全球媒體關注焦點。兩位第一夫人集時尚與外交形象於一身，這次選擇以參訪博物館的方式，展現所謂的「柔性外交」。兩人稍早與丈夫分開活動，一同造訪美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館。進入博物館後，她們參觀了由美國藝術家惠斯勒所設計的華麗餐廳「孔雀廳」，以及惠斯勒所創作的油畫作品，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」的兒童演唱民謠「茉莉花」，氣氛相當溫馨。由於兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，她們的穿搭打扮自然也成為外界關注焦點。華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻分析表示：「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她形容兩人皆接受過「專業的形象訓練」，舉手投足間都經過精心規劃。彭麗媛目前在公開場合共換了3套服裝。第一套是剛下機時所穿的灰色調中式套裝，上衣採用立領、斜襟與收腰剪裁，搭配同色系過膝裙，並腳踩7至8公分高跟鞋，搭配高盤髮造型，與美國第一夫人梅蘭妮亞同框亮相。南韓「亞洲日報」網站指出，這身搭配巧妙地縮小了彭麗媛與身高180公分的梅蘭妮亞之間的視覺身高差，穿搭心機不容小覷。梅蘭妮亞當時則身穿Givenchy深色西裝套裝，整套衣著總值至少2.5萬美元。彭麗媛並全程以英語與對方交流，兩位第一夫人並肩走在紅毯上，不時微笑交談，形成風格迥異的「夫人時尚外交」畫面。第二套造型，則是彭麗媛出席白宮歡迎國宴時所穿的大紅洋裝，她這次選擇「一身紅」現身，氣色顯得相當飽滿亮眼，與當時穿著黑白套裝的梅蘭妮亞形成經典的色彩對比，畫面極具視覺張力。至於第三套造型，則是彭麗媛在參觀國立亞洲藝術博物館時所穿的深藍色、高立領旗袍式洋裝，並特別別上一枚銀色花卉胸針作為點綴，展現東方韻味與細膩品味兼具的穿搭風格。而梅蘭妮亞這頭，則是整天維持同一身戰袍未曾更換，腳踩10公分紅底高跟鞋，與川普一同前往迎接習近平夫婦，展現十足體力與敬業態度，兩位第一夫人一位堅持全天不換裝、一位精心安排3套造型輪番亮相，也讓這場「夫人時尚外交」的話題熱度持續延燒。