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前主播薛楷莉因為詐騙富商前男友邱智永的420萬元債務處理費，以及涉及洗錢，今年4月底被判刑1年8個月，併科罰金10萬元確定，必須入監坐牢，但傳出上個月檢方傳喚她執行未果，疑似神隱甚至赴美逃亡，未來薛楷莉恐怕成為通緝犯。薛楷莉在2022年2月間，向邱姓前男友佯稱可以透過記者朋友協助處理財務糾紛，藉此詐取420萬元，但實際上卻未把款項交付友人，薛楷莉後來將詐得之420萬元轉存入自己未成年女兒的帳戶中，藉此製造金流斷點藏放款項。對此，台北地方法院於4月29日依洗錢罪判處薛楷莉1年8月徒刑，併科罰金10萬元，並沒收犯罪所得420萬元，因為雙方皆未上訴而全案確定。全案確定後，傳出檢方在8月發動傳喚，但薛楷莉未依時間到案服刑且行蹤不明，檢察官懷疑她可能已經潛逃美國，後續若再不到案將依法發布通緝，並針對其名下財產執行追徵。薛楷莉在2002年被指控於短短一小時內接受剛認識的日本德島縣議員德田博見面禮，並刷卡購買名牌服飾、鑽錶及皮包等高達數十萬元費用，爆發「削凱子」事件，後來她重回校園，在屏東美和科技大學健康暨護理學院就讀，最後以班上第一名的優異成績提前畢業。畢業後，薛楷莉成功考取美國護理師執照（RN），並於2019年起前往美國的偏鄉醫院及加護病房（ICU）擔任夜班護理師。