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2026年名古屋亞運桌球賽事今（25）日進入淘汰賽階段，台灣「桌球一姐」鄭怡靜遭遇魔鬼賽程的考驗。一大早她先與林昀儒在混雙8強大戰5局、苦戰51分鐘惜敗韓國世界第一組合，緊接著僅短短休息約1個半小時，又於女單32強強碰巴黎奧運銀牌、北韓名將金琴英。鄭怡靜在體力嚴重下滑的困境下依然奮戰到底，鏖戰7局打到體力幾乎放盡，最終大比分3：4遺憾吞敗，本屆亞運女單意外止步32強。鄭怡靜今日賽程安排很地獄，當地時間上午10點率先與林昀儒攜手出戰混雙8強，面對世界排名第1的韓國組合林鍾勳、申裕斌，兩人在高張力對決中一路血戰至第5局Deuce才分出勝負，整場比賽耗時長達51分鐘。然而還沒來得及充分恢復體能，鄭怡靜在當地時間12點30分又必須站上女單32強賽場，兩場賽事之間僅相隔短短約1個半小時，對34歲的他來說無疑要面臨身體與意志力的雙重考驗。女單32強對手金琴英個人實力極強，曾於2024年亞錦賽連克強敵登頂女單冠軍。首局鄭怡靜展現一姐氣勢，在纏鬥中以11：9先聲奪人；但金琴英迅速找回節奏，以11：9、11：7連拿兩局反超。第4局鄭怡靜頂住退無可退的壓力，在關鍵時刻以12：10頑強扳平戰局；第5局金琴英以11：7搶下聽牌優勢後，鄭怡靜第6局再度重整旗鼓，一路勢如破竹以11：5再次追成3：3平手，硬是將比賽拖入決勝第7局。進入決勝第7局，連續高強度征戰的疲勞感讓鄭怡靜陷入體能的撞牆期，開局遭氣勢如虹的金琴英連拿6分，陷入2：9的大幅落後。面對對手手握多個賽末點，鄭怡靜最終無力回天，以3：11落敗，總局數3：4遺憾遭到淘汰，本屆亞運女單之旅抱憾止步於32強。