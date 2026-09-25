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民進黨台北市議員簡舒培日前表示，接獲家長陳情，有多名金華國中師生食用含有「小卷」的營養午餐後，陸續出現腹瀉、嘔吐症狀。但北市教育局則駁斥有集體食物中毒，簡舒培今（25）日回擊，質疑科學依據在哪？更說不能淡化警訊、排除食物中毒。北市教育局再度回嗆，要簡舒培別重複打轉，本案屬於不實指控，事實與稽查處置校方已清楚說明。臺北市教育局主任秘書鍾德馨說，學生健康絕不妥協，本案屬不實指控，事實與稽查處置本局與校方早已清楚說明，請議員切勿再重複打轉，也不要抹煞與汙衊第一線教職同仁的辛苦努力。簡舒培23日指出，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生及老師食用營養午餐中的「鮮味小卷」後，校內多個班級甚至導師室，都有人陸續出現腹瀉、嘔吐等身體不適症狀。不過，讓家長更加不滿的是後續處理，校方將師生身體不適情況通報教育局後，卻收到「由學校被動處理」的回覆，甚至被告知「由於此次有許多特殊，暫不處理」。不過教育局火速澄清，9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。但簡舒培仍堅稱，「非集體食物中毒」，科學依據在哪裡？宣稱「一切依規定」，就請公開留樣、採檢與處置紀錄。把監督說成政治操作，就能回答食安問題嗎？教育局則再駁斥，簡舒培執迷不悟、偷換概念，昨和校方攤開事實，將相關時間序、學生人數及處理程序清楚說明，所謂「多個班級、導師室集體腹瀉、嘔吐」、「教育局要求學校被動處理」、「暫不處理」皆非事實，沈伯洋無憑無據、反過頭來誣指市府造謠，難道又是認知作戰？有心人士難道要做賊喊抓賊？簡舒培昨深夜再發文，稱北市孩子要自己站出來證明不舒服，她真的很心疼，是否為食物中毒，應該靠專業調查釐清。但沒有檢體可供檢驗，不能反過來當成「什麼事都沒發生」的證明，更稱「不要為了大人卸責傷害孩子」。