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▲華莎表演服本來就短，事前應有想到走光問題，全程仍大方表演不遮掩。（圖／YouTube@HWASA）

韓團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）向來以性感、大方形象出名，表演也從不扭捏遮掩，近日登上巴西大型音樂節《Rock in Rio Brasil 2026》，一口氣帶來〈HWASA〉、〈Maria〉、〈So Cute〉、〈Good Goodbye〉4首歌曲，穿著米色細肩帶上衣搭配黑色蕾絲馬甲、超短裙火辣登場，沒想到卻因舞步尺度太大掀起討論；尤其唱到〈Maria〉時，她直接坐上舞台大開M字腿，接著跪地、趴地提臀、抖臀，讓蕾絲內褲多次被鏡頭拍得一清二楚，不過華莎全程沒有慌張拉裙或刻意遮掩，照樣唱、照樣跳，把招牌舞步完整做滿，將她一貫的性感與自信原汁原味搬上巴西舞台。華莎這次穿的超短裙幾乎只到大腿根部，唱到〈Maria〉後半段，隨著編舞接連抬腿、開腿、扭臀及貼地熱舞，裙襬也不斷往上跑；尤其她坐在舞台邊緣時，直接將雙腿大開呈現M字腿，黑色蕾絲內褲明顯露出，之後甚至跪趴在舞台上抬臀熱舞，畫面尺度相當大。不過華莎似乎完全不在意，沒有伸手拉裙子，也沒有因為走光改變動作幅度，仍按照原本編舞一路跳完，即使多次露出蕾絲內褲，也沒有打亂整段表演節奏。而且這場演出並非從頭辣到底，唱到〈So Cute〉時，華莎直接走下舞台鑽進觀眾席，被大批歌迷拿著手機團團包圍，她還現場詢問大家「可愛要怎麼說」，近距離和巴西粉絲玩成一片；到了〈Good Goodbye〉，同樣有躺在舞台上的編排，她則把雙腿交叉收起，以較柔漂亮的肢體線條完成演出，和〈Maria〉大開M字腿、趴地提臀的舞步形成明顯反差。這樣的表演方式其實一路伴隨華莎至今，她2014年以MAMAMOO成員身分出道，小麥膚色、豐滿身材與充滿力量感的舞蹈，很快成為她鮮明的個人特色，SOLO後推出〈TWIT〉、〈Maria〉等作品，更延續性感、自信的路線。當然，舞台尺度也曾替她惹上爭議，2023年在成均館大學校慶演出時，華莎因一段蹲下、觸碰下半身的舞蹈動作遭團體告發涉嫌「公然猥褻」，警方調查後最終以無嫌疑結案，她後續也沒有因此改變原有的表演風格。如今〈Maria〉走光畫面再次引發兩極討論，有人認為開腿、趴地提臀等動作尺度過大，也有歌迷認為華莎向來就是以大膽性感的舞台著稱，對這次演出並不意外。