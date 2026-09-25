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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）於當地時間24日（台灣時間25日）宣布，本賽季主場總觀眾人數達到403萬4219人，成功超越去年的401萬2470人，連續兩年刷新球團歷史紀錄。在坐擁大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三名日本球星的強大號召力下，道奇隊成為繼2005至2008年的紐約洋基隊（New York Yankees）之後，首支連續兩年主場觀眾人數突破400萬大關的球隊。此外，道奇主場已達成連續215場比賽觀眾人數超過4萬人的驚人紀錄，目前正持續刷新隊史最長紀錄。而大聯盟單季最高主場觀眾人數紀錄，則是科羅拉多落磯隊（Colorado Rockies）在1993年創隊首年所締造的448萬3350人。在24日迎戰聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）的例行賽主場最終戰中，道奇隊湧入了5萬3027名球迷，這也是本季第14次主場門票售罄。傷癒復出迎來第2戰的大谷翔平，此役擔任先發第一棒指定打擊。他在第一打席擊出深遠的中外野飛球遭接殺；第三局則敲出右外野安打，連續兩場比賽有安打演出。比賽來到九局下半，道奇以1比4落後。在兩出局、一壘有人的情況下，大谷翔平面對教士守護神米勒（Tyson Miller），將一顆高達102.6英里（約165.1公里）的火球，以106.8英里（約171.8公里）的驚人擊球初速，掃成左外野方向的深遠二壘安打，送回壘上隊友，為球隊攻下本場比賽第一分的打點。總計大谷本場比賽5打數擊出2支安打，並帶有1分打點，這也是他傷癒復出後首度單場雙安與首度貢獻打點。儘管大谷翔平在九局下半奮力追分，但下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘方向滾地球出局，道奇最終以2比4不敵教士，未能以勝利為本季主場賽事畫下完美句點。大谷翔平先前因右臂傷勢，在9月初被列入傷兵名單（IL），直到23日才正式歸隊。道奇隊在結束主場最終戰後，將於25日起前往客場與舊金山巨人隊（San Francisco Giants）進行例行賽最後的三連戰，隨後球隊將全力備戰10月3日（台灣時間4日）開打的分區系列賽（NLDS）。