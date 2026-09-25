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大谷翔平雙安帶打點！道奇鎖定國聯第2種子直通分區賽

教士逆襲強勢鎖定國聯外卡

白襪上演史上最狂翻盤！小熊PCA締造「40-40」同日晉級

誰已經晉級季後賽？





⭐️美聯季後賽球隊：光芒（美聯東區）、守護者（美聯中區）、太空人（美聯西區）、洋基（外卡）、紅襪（外卡）、白襪（外卡）





大聯盟9/25戰況一次看



⭐️國聯季後賽球隊：釀酒人（國聯中區）、道奇（國聯西區）、勇士（國聯東區）、教士（外卡）、小熊（外卡）、費城人（外卡）

對戰組合（客隊 vs 主隊） 比分 聖路易紅雀 (Cardinals) vs 匹茲堡海盜 (Pirates) 1 : 2 芝加哥白襪 (White Sox) vs 堪薩斯市皇家 (Royals) 9 : 1 邁阿密馬林魚 (Marlins) vs 芝加哥小熊 (Cubs) 1 : 2 紐約大都會 (Mets) vs 德州遊騎兵 (Rangers) 1 : 3 亞利桑那響尾蛇 (Diamondbacks) vs 科羅拉多落磯 (Rockies) 12 : 8 密爾瓦基釀酒人 (Brewers) vs 費城費城人 (Phillies) 5 : 1 克里夫蘭守護者 (Guardians) vs 波士頓紅襪 (Red Sox) 1 : 0 坦帕灣光芒 (Rays) vs 紐約洋基 (Yankees) 4 : 6 辛辛那提紅人 (Reds) vs 亞特蘭大勇士 (Braves) 7 : 6 洛杉磯天使 (Angels) vs 西雅圖水手 (Mariners) 6 : 4 休士頓太空人 (Astros) vs 奧克蘭運動家 (Athletics) 7 : 5 聖地牙哥教士 (Padres) vs 洛杉磯道奇 (Dodgers) 4 : 2

大聯盟例行賽進入倒數階段，今（25）日洛杉磯道奇隊於主場最終戰以2：4不敵聖地牙哥教士隊吞下2連敗，傷癒復出的大谷翔平全場5打數擊出2支安打、貢獻1分打點。儘管道奇落敗，但受惠於勇士輸球，道奇仍順利鎖定國聯第2種子，免打外卡輪直通分區系列賽；而贏球的教士隊也確定連續3年搶下國聯外卡門票。此外，今日包括教士、白襪、守護者與小熊等4支球隊在同日集體鎖定季後賽席次。傷癒復出第二戰的大谷翔平，今日重回第一棒。全場5打數敲出2支安打，包括9局下面對對方投手102.6英里（約165.1公里）火球硬生生掃出的適時二壘安打。雖然連兩場有安打表現，但全壘打數已經連續15場沒出現。道奇此役投手群在6、7兩局失守遭教士攻下4分大局，打線則前7局熄火僅拿1分。雖然吞敗，但由於勇士隊今日落敗，道奇確認取得國聯地區冠軍前兩名的勝率，成功鎖定國聯第2種子，順利避開變數極大的外卡系列賽，直接挺進分區系列賽。教士打線今日面對道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），前5局遭到無安打壓制，直到6局上靠著小將薩拉斯（Ethan Salas）打破僵局並由哈里斯（Brett Harris）擊出高飛犧牲打先馳得點，7局上更靠著連續安打單局灌進3分奠定勝基。日籍左投松井裕樹在5局下接替登板，成功化解一二壘有人的失分危機，後援1局無失分，順利收下本季第4勝。這場勝利也讓教士隊連續3年闖進季後賽，繼續衝擊球隊史上首座世界大賽冠軍。除了教士之外，美聯與國聯今日同步傳出多支強權晉級的好消息。：前兩季吞下慘烈的破百敗後，今日白襪以9：1大勝皇家隊，完成大聯盟歷史上首支「連續兩年百敗後隔年殺入季後賽」的神跡。日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami）單季第33轟直接鎖定美聯外卡席位，同時仍保有衝擊美聯中區冠軍的機會。：小熊隊以2：1擊敗馬林魚隊挺進季後賽。陣中超級新星PCA（Pete Crow-Armstrong）在首局成功盜上二壘，達成單季「45轟40盜」，成為大聯盟歷史上第7位加入「40轟40盜」俱樂部的球員。這是芝加哥史上第一次兩支球隊在同一天正式確定挺進季後賽。：守護者以1：0險勝波士頓紅襪隊，靠著阿德爾（Jo Adell）加盟後的火力挹注與終結者史密斯（Cade Smith）單季第41次救援成功，連續三年殺入季後賽，目前在美聯中區仍以1場勝差領先白襪。