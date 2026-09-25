我是廣告 請繼續往下閱讀

小物第一關先拚「被認識」 劉嘉薇：沒聽過名字怎麼投？

創意小物搶中間選民目光 還得靠政見接住熱度

菜瓜布、扇子看似老派 「實用、耗材」反而有固定客群

收藏型小物鎖定鐵粉 掏錢支持還可能「買來幫忙拉票」

選戰開打，候選人的競選小物也愈玩愈有創意，從傳統菜瓜布、扇子、原子筆，到結合姓名諧音的生活用品、限量收藏品，甚至得透過小額募款才能入手的「應援周邊」，無非都希望在茫茫候選人中搶下選民目光。不過，一份有趣、實用甚至讓人搶著收藏的競選小物，真的能換成選票嗎？台北大學教授劉嘉薇分析，競選小物最直接的效果仍是「增加知名度」，接著才可能建立好感及正面形象，但從「拿小物」到真正投下一票，中間仍有一段距離，「有的人不投給這個候選人，但他還是拿他的競選小物」。劉嘉薇表示，近年許多候選人在競選小物上推陳出新，確實相當吸引人，尤其不少人是第一次參選，即使曾經參選，選民也未必真正認識，因此競選小物第一個功能，就是增加候選人的知名度。她指出，「認識」對選舉而言非常重要，一般人很難把票投給完全不認識的人，如果連候選人的名字都沒聽過、照片沒看過，也沒見過本人，自然很難進一步產生投票行為。因此，若候選人能運用諧音梗或具有巧思的設計，把自己的名字、照片巧妙融入競選小物，讓選民先對設計產生興趣，也可能進一步感受到候選人的用心，增加好感。劉嘉薇分析，這是一個循序漸進的過程，「一定是先有知名度」，接下來才是建立好的候選人形象；至於最後能不能因此轉換成選票，並沒有一定的正向關係，只能說有所幫助，不會單憑一項競選小物就直接影響投票支持。至於什麼樣的選民較容易受到創意競選小物吸引？劉嘉薇認為，對中間選民可能相對有用，因為這群選民沒有既定政黨認同，每次選舉可能支持不同候選人，也可能沒有投票，對政治的關注度相對較低，此時利用有趣的小物吸引注意，就是接觸他們的第一步。不過，抓住目光後仍要靠其他內容接續。劉嘉薇表示，候選人還是必須搭配政見、政黨認同等元素，競選小物扮演的是一個重要「媒介」，建立候選人與選民之間的連結。她舉例，一支特別好寫的筆或有趣的創意小物，都可能成為民眾聊天的話題，甚至進一步在網路形成討論、創造聲量，也讓候選人在選民心中產生較為親民的形象，「就是一步一步來」，因為如果連知名度都沒有，選民就更不可能進一步考慮投票。相較創意小物不斷推陳出新，每逢選舉仍能看到菜瓜布、扇子等傳統品項。劉嘉薇認為，這些東西看似普通，卻有其存在的原因。以菜瓜布為例，本身具有實用性又屬於耗材，用完之後還需要新的，對菜籃族、婆媽族群仍有吸引力；扇子雖然不像菜瓜布消耗得這麼快，但天氣炎熱時一樣有需求。加上競選小物受到經費限制，候選人無法選擇價格過高的產品，因此仍會盡可能從實用性發想。劉嘉薇表示，候選人通常也會將照片、簡單政見或口號印在小物上，讓民眾在使用過程中持續接觸相關訊息。若東西真的好用，還可能在社區、婆媽之間產生討論，「好康道相報」，一傳十、十傳百，進一步協助候選人連結選民。她強調，菜瓜布等小物年年出現在選舉中，本身就代表具有一定需求；如果讓民眾感受到候選人有仔細思考「大家需要什麼」，同樣可能增加討論度，只是最終是否轉化成選票，仍是另一回事。除了免費發送的實用型小物，近年也有愈來愈多候選人透過小額募款推出具有收藏價值的競選周邊。劉嘉薇分析，願意掏錢購買這類小物的民眾，某種程度已經是候選人的支持者，因此產品本身也必須更重視品質。更有趣的是，收藏型或募款型小物不只具有鞏固支持者的效果，還可能向外擴散。劉嘉薇舉例，支持者如果一次購買10條應援毛巾，除了自己收藏，也可能轉送親朋好友，「這也是一種拉票的過程」，讓競選小物從單純的宣傳品，進一步成為支持者協助候選人擴散影響力的媒介。劉嘉薇認為，無論是創意、實用或收藏型競選小物，最重要的功能仍是讓候選人先被看見、被討論，再建立與選民之間的連結；至於能不能真正把一份小物換成一張選票，最終仍得回到候選人的政見、形象等因素。