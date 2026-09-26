小孟老師分析今（26）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：有效引導行動
感情：一起成長進步
感情：內心恐慌不安
牡羊幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
金牛座：
工作：建立專家形象
感情：貼心關懷呵護
財運：編修退休藍圖
金牛幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：射手
雙子座：
工作：避免溝通衝突
感情：意義非凡難忘
財運：觀看國際情勢
雙子幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：改進工作表現
感情：重視對方感受
財運：賺錢大門開啟
巨蟹幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座：
工作：推動多元融合
感情：用心安排貼心
財運：避免私心作祟
獅子幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子
處女座：
工作：研究競爭市場
感情：貼心入微溫馨
財運：總算水到渠成
處女幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
天秤座：
工作：克服事業障礙
感情：得到伴侶照顧
財運：緊抓重生機會
天秤幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天蠍座：
工作：促進靈感創新
感情：無限愛與包容
財運：調整鎖定目標
天蠍幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙子
射手座：
工作：領導階層培訓
感情：美好回憶珍藏
財運：獲利落袋為安
射手幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：有效評估制度
感情：創造浪漫時刻
財運：瞬間突破盲點
魔羯幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：降低業務風險
感情：擁有共同夢想
財運：歡喜迎接收成
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
雙魚座：
工作：探索最新商機
感情：愛情把握分寸
財運：發展商業模式
雙魚幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：有效引導行動
感情：一起成長進步
感情：內心恐慌不安
牡羊幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
金牛座：
工作：建立專家形象
感情：貼心關懷呵護
財運：編修退休藍圖
金牛幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：射手
雙子座：
工作：避免溝通衝突
感情：意義非凡難忘
財運：觀看國際情勢
雙子幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：改進工作表現
感情：重視對方感受
財運：賺錢大門開啟
巨蟹幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座：
工作：推動多元融合
感情：用心安排貼心
財運：避免私心作祟
獅子幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子
處女座：
工作：研究競爭市場
感情：貼心入微溫馨
財運：總算水到渠成
處女幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
天秤座：
工作：克服事業障礙
感情：得到伴侶照顧
財運：緊抓重生機會
天秤幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天蠍座：
工作：促進靈感創新
感情：無限愛與包容
財運：調整鎖定目標
天蠍幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙子
射手座：
工作：領導階層培訓
感情：美好回憶珍藏
財運：獲利落袋為安
射手幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：有效評估制度
感情：創造浪漫時刻
財運：瞬間突破盲點
魔羯幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：降低業務風險
感情：擁有共同夢想
財運：歡喜迎接收成
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
雙魚座：
工作：探索最新商機
感情：愛情把握分寸
財運：發展商業模式
雙魚幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。