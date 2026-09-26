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小孟老師分析今（26）日十二星座運勢。牡羊座：工作：有效引導行動感情：一起成長進步感情：內心恐慌不安牡羊幸運色：金色貴人：魔羯小人：處女金牛座：工作：建立專家形象感情：貼心關懷呵護財運：編修退休藍圖金牛幸運色：橘色貴人：水瓶小人：射手雙子座：工作：避免溝通衝突感情：意義非凡難忘財運：觀看國際情勢雙子幸運色：绿色貴人：天秤小人：魔羯巨蟹座：工作：改進工作表現感情：重視對方感受財運：賺錢大門開啟巨蟹幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：水瓶獅子座：工作：推動多元融合感情：用心安排貼心財運：避免私心作祟獅子幸運色：黃色貴人：射手小人：獅子處女座：工作：研究競爭市場感情：貼心入微溫馨財運：總算水到渠成處女幸運色：灰色貴人：金牛小人：天蠍天秤座：工作：克服事業障礙感情：得到伴侶照顧財運：緊抓重生機會天秤幸運色：藍色貴人：雙魚小人：牡羊天蠍座：工作：促進靈感創新感情：無限愛與包容財運：調整鎖定目標天蠍幸運色：白色貴人：處女小人：雙子射手座：工作：領導階層培訓感情：美好回憶珍藏財運：獲利落袋為安射手幸運色：黑色貴人：天蠍小人：巨蟹魔羯座：工作：有效評估制度感情：創造浪漫時刻財運：瞬間突破盲點魔羯幸運色：玫瑰色貴人：獅子小人：天秤水瓶座：工作：降低業務風險感情：擁有共同夢想財運：歡喜迎接收成水瓶幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：金牛雙魚座：工作：探索最新商機感情：愛情把握分寸財運：發展商業模式雙魚幸運色：灰色貴人：射手小人：魔羯