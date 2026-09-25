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台中市長盧秀燕即將卸任，外界關注她是否將挑戰2028總統大選，台中市副市長鄭照新曾承諾「盧不會讓大家失望」，更說時間到了大家就會知道答案。今天她陪同基隆市長謝國樑掃市場吃美食，謝國樑致詞時大讚盧秀燕是五星市長，「大家也知道，她未來也有很多繼續的計畫要服務國人同胞」，頗有弦外之音。謝國樑今找來盧秀燕陪同掃仁愛市場並大啖美食，致詞時說，距離選舉還剩60多天，感謝盧秀燕趁著中秋節回到家裡團圓，盧秀燕是五星級市長、滿意度最高，大家也知道，未來很多繼續的計畫要服務國人同胞，今天仍請她回家，借重盧拉抬選情，也對自己勝選有信心。先前藍委訪美團透露，美方有意邀請台中市長盧秀燕再訪美，盧秀燕表示，自己從政30多年，過去6任立委中，有一半時間在國防外交委員會，因此在美國政府、兩黨、智庫與相關學術單位中都有非常多好朋友，藍委回來有轉述說美方問候，也有提到台灣安全、國防、國際地位。盧秀燕說，大家做的都是為了國家安全、兩岸和平、亞太穩定，這樣台灣人民才能安居樂業，美國很多好友向她問候，也有提到希望加強聯絡，「美方希望我再去訪問」，但還是要看時間。