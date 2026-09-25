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2026年名古屋亞運棒球複賽今晚（25日）將上演關鍵交鋒，中國國家棒球隊確定派出主力右投手索旭迪（Suo Xudi）擔任先發，迎戰中華隊。效力於中國棒球聯賽（CBL）北京猛虎隊的索旭迪，近年來屢次入選國家隊大名單，曾入選中國WBC代表隊，上一屆亞運還幫助中國完封爆冷日本社會人球隊，是中國隊相當倚重的核心投手戰力。2002年出生的索旭迪，目前在CBL北京猛虎隊身披10號球衣。他的投球型態並非以剛猛速球正面對決，而是擅長運用多種變化球系來干擾打者節奏，藉此製造出局數。中華隊打線若能在比賽前半段迅速適應並突破其多變的球路，將是今晚搶下勝利的重要關鍵。索旭迪在國際賽場上擁有豐富的實戰經驗，曾參與2024年U23世界盃棒球賽，並入選2025年世界棒球經典賽（WBC）中國隊28人正式名單。其生涯最具代表性的國際賽戰役，莫過於2023年杭州亞運。在預賽對戰由社會人名門組成的日本隊時，索旭迪以後援身分登板主投2.2局無失分，成功封鎖日本打線，幫助中國隊以1：0爆冷完封對手，拿下歷史性的一勝。為了持續提升實力，索旭迪在2025年初曾隨隊前往參加加州冬季聯盟，期間曾在一場先發中主投3局狂飆6次三振，展現出優異的壓制力，並在該聯盟四強賽中上演投手車輪戰。同年11月，他也代表北京隊在中國第15屆全國運動會中以2：0擊敗山東隊。