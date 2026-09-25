發現亞運明明才進行到第6天，看板卻已經被默默撤下，改由女星北川景子為美容家電品牌KINUJO（絹女）代言廣告的商業海報上位。

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名古屋亞運簡單辦 住宿、交通都引發關注

東側櫻通口的著名地標「金時計」，則有一面亞運巨幅看板，上方壓印著9.19-10.4，向每天人來人往的民眾宣傳亞運賽期

亞運巨幅看板才6天就被撤下 家電品牌KINUJO接手

▲名古屋車站地標金時針上方的巨型橫幅海報，原本是宣傳亞運的看板，卻在開幕僅6天情況下，後續就換回品牌廣告。（圖／特派記者林子翔攝）

▲所幸車站電燈上擺放的亞運吉祥物HONOHON仍一切安好，目前還沒被消失。（圖／記者朱永強攝）

▲名古屋車站最具代表性的看板，亞運宣傳僅6天就被下架，明明賽會還有將近9天時間。（圖／特派記者朱永強攝）

▲榮商圈的燈籠，也塗裝上亞運標誌。（圖／記者朱永強攝）

日本相隔32年再度舉辦亞運，名古屋整座城市佈置不少亞運相關視覺，吊掛在車站大廳中央、顯眼的巨幅看板，也從開幕日前一天就換上名古屋亞運巨幅主視覺海報，但今早《NOWNEWS》採訪團隊通勤前來到該處，本屆名古屋亞運因為成本考量，不僅沿用愛知縣原有場館，住宿方面引進豪華郵輪、讓選手住在海上或是臨時貨櫃屋，引發外界批評，但整座名古屋市，仍隨處可見亞運宣傳看板。尤其是採訪團隊首日抵達後，立刻前往名古屋車站周遭拍攝，除街道街景佇立旗幟、燈籠，橋面上虛擬看板、放置吉祥物HONOHON娃娃與彩繪之外，，採訪團隊每天經過也會看到。但亞運目前距離19日開幕式，才進行到第6天賽程，今早《NOWNEWS》採訪團隊通勤例行來到該處，赫然發現那幅亞運巨幅看板竟已經默默被撤下，同位置的曝光機會，由美容家電品牌KINUJO（絹女）標下，改放簽約女星北川景子的宣傳海報。