索尼互動娛樂近期曝光一項全新技術專利，未來PlayStation玩家可能直接透過遊戲手把完成感應付款，根據官方公開的文件顯示，這項技術能讓遊戲控制器成為付款資訊傳輸的中介橋樑，玩家只需將信用卡、智慧型手機或禮品卡靠近手把，即可快速完成交易，為家用主機帶來全新的消費體驗。
Sony專利曝光 DualSense可感應手機、卡片
該專利名稱為「電玩控制器驅動的訊息傳輸」，最早於2025年3月提出申請，並於2026年9月正式公開，當玩家在電視螢幕上收到購買提示時，系統會提示將手機或卡片靠近DualSense控制器，手把隨即讀取付款資料並傳送至PS5主機完成驗證，省去傳統以手把逐字輸入信用卡號的繁瑣流程。
不只刷卡？連帳號轉移、多人連線都能用
這套系統支援購買數位版遊戲、遊戲內點數及各類追加內容，除了實體信用卡與手機之外，專利圖示也展示了實體禮品卡感應後顯示成功接收的畫面，未來儲值將不必輸入長串兌換碼。此外，玩家在展覽或零售店試玩遊戲後，也能直接透過手把感應卡片當場刷卡購入完整遊戲。
在傳輸技術方面，專利列出NFC與藍牙兩種通訊機制，代表PlayStation手機應用程式也能深度參與互動。除了消費購物外，Sony還設想利用此機制傳遞身分資訊，協助訪客加入多人遊戲，甚至能讓玩家在新主機上快速登入或轉移PlayStation帳號，省去重複輸入個人密碼的麻煩。
Sony專利不等於新功能 DualSense付款技術能否落地仍待觀察
值得注意的是，這項專利目前仍屬於技術探索階段，並不代表Sony確定會在現有PS5或次世代主機中實裝該功能。Sony過去曾提出過隨按壓變硬的鍵位、AI生成遊戲影片及載入畫面廣告等專利；競爭對手微軟近期也申請了Boss戰後投放廣告的專利，顯示各大品牌皆積極佈局專利技術。
雖然專利圖示採用了玩家熟悉的DualSense與PS5外觀，且未透露任何新硬體細節，但這項專利充分展現了Sony希望簡化玩家消費流程的構想。未來若此技術順利商品化，不僅能顯著提升數位商店的轉化效率，也將為家用主機的互動生態帶來突破性變革，後續發展值得市場關注。
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該專利名稱為「電玩控制器驅動的訊息傳輸」，最早於2025年3月提出申請，並於2026年9月正式公開，當玩家在電視螢幕上收到購買提示時，系統會提示將手機或卡片靠近DualSense控制器，手把隨即讀取付款資料並傳送至PS5主機完成驗證，省去傳統以手把逐字輸入信用卡號的繁瑣流程。
這套系統支援購買數位版遊戲、遊戲內點數及各類追加內容，除了實體信用卡與手機之外，專利圖示也展示了實體禮品卡感應後顯示成功接收的畫面，未來儲值將不必輸入長串兌換碼。此外，玩家在展覽或零售店試玩遊戲後，也能直接透過手把感應卡片當場刷卡購入完整遊戲。
在傳輸技術方面，專利列出NFC與藍牙兩種通訊機制，代表PlayStation手機應用程式也能深度參與互動。除了消費購物外，Sony還設想利用此機制傳遞身分資訊，協助訪客加入多人遊戲，甚至能讓玩家在新主機上快速登入或轉移PlayStation帳號，省去重複輸入個人密碼的麻煩。
值得注意的是，這項專利目前仍屬於技術探索階段，並不代表Sony確定會在現有PS5或次世代主機中實裝該功能。Sony過去曾提出過隨按壓變硬的鍵位、AI生成遊戲影片及載入畫面廣告等專利；競爭對手微軟近期也申請了Boss戰後投放廣告的專利，顯示各大品牌皆積極佈局專利技術。
雖然專利圖示採用了玩家熟悉的DualSense與PS5外觀，且未透露任何新硬體細節，但這項專利充分展現了Sony希望簡化玩家消費流程的構想。未來若此技術順利商品化，不僅能顯著提升數位商店的轉化效率，也將為家用主機的互動生態帶來突破性變革，後續發展值得市場關注。