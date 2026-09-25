我是廣告 請繼續往下閱讀

下午9大壅塞路段 國5南向17時後再出發

今（25）日為中秋節暨教師節連續假期首日，上午整體車流較去年成長約8%，自5時起國道即出現車潮，6時起部分路段陸續出現車多壅塞，新竹、楊梅、新店、南港等路段甚至紫爆；在實施西部高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施後，部分壅塞路段已陸續紓緩。交通部次長陳彥伯今早視察高公局北區交通控制中心，並提醒疫情後交通狀況及民眾運具使用習慣已有改變，昨日高鐵疏運量創新高、國道交通量恢復108年情形；今陸路運輸為主力，整體往宜蘭及花蓮情形交通量較以往增加。上午主要壅塞路段包括國1南向高架楊梅端至頭份、南屯至彰化，北向圓山至五堵、楠梓（旗楠路）至高科，以及國1高架北向下塔悠至汐止端；國3南向鶯歌系統至高原、茄苳至竹南、烏日至霧峰、草屯至南投服務區，以及北向安坑至木柵等路段。上午國道發生多起事故。國3南向193.7公里處發生2輛小客車及1輛槽車（載運雙氧水）追撞事故，占用外車道，造成後方回堵約4公里；國3南向422.5公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，也釀回堵約4公里；國3北向22.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方回堵約8公里，均影響整體車流。高公局預判今日下午重點壅塞路段，包括國1南向楊梅至頭份、王田至員林，北向圓山至大華系統；國3南向中和至關西、寶山至西濱、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城，以及國10西向仁武至左營端等路段。高公局建議，國5南向用路人盡量於17時後再出發，以避開車流尖峰。