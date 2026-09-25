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印尼著名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近期持續活動，位於巽他海峽的火山周邊，接連出現2處新的島狀陸地。印尼能源暨礦產資源部地質局證實，相關地貌位於火山西北側及東南側，除了有航海人員與志工回報，也已透過衛星影像確認。印尼地質局表示，其中一處新陸地位於喀拉喀托之子西北側，距離火山岸線約760公尺；另一處則位於東南側，距離約495公尺，2處地貌都靠近主要火山口。官方研判，這項地貌變化主要與9月4日至6日，「喀拉喀托之子」持續約25小時的火山活動有關，期間大量熔岩與其他火山噴發物堆積，使火山本體的陸地面積增加約32.8公頃，周邊地形也隨之改變。不過，印尼官方目前仍相當謹慎，並未把2處地貌直接認定為2座全新的火山島，也不能據此判斷出現新的火山口。印尼地質團隊仍需要進一步收集資料、觀測並調查，才能判斷這2處新陸地，未來是否會維持目前的形態，甚至進一步發展成穩定島嶼。「喀拉喀托之子」位於印尼爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽，是1883年、喀拉喀托火山（Krakatau）大規模爆發後形成的新火山，2018年曾因火山側翼崩塌引發海嘯，當時造成超過400人死亡。。目前印尼官方已將喀拉喀托之子的火山活動等級，從第三級「警戒」降至第二級「注意」，但仍禁止民眾進入主要火山口周圍的管制範圍，並要求遠離近期出現的新陸地。原文連結：