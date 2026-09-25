LOL《英雄聯盟》2026世界大賽將於10月15日至11月14日在美國登場，Riot Games近日更新各階段賽事轉播開賽時間，換算成台灣時間後，從入圍賽一路到總冠軍賽幾乎都落在凌晨或清晨時段，其中瑞士輪第二輪更要等到凌晨4點才開打，想追直播的台灣玩家得提前調整作息。

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入圍賽凌晨2點開戰　瑞士輪最晚4點開打

今年世界賽將從洛杉磯Riot Games Arena的入圍賽揭開序幕，台灣時間10月16日至19日凌晨2點開打；接著移師德州艾倫進行瑞士輪，第一輪為10月24日至27日凌晨1點，第二輪則落在10月29日至31日凌晨4點，瑞士輪最後一日則於11月1日凌晨1點登場。

▲2026《英雄聯盟》世界賽，比賽時間大多在台灣時間凌晨至上午，想追直播的台灣玩家得提前調整作息。（圖／LOL Esports Flickr）
▲2026《英雄聯盟》世界賽，比賽時間大多在台灣時間凌晨至上午，想追直播的台灣玩家得提前調整作息。（圖／LOL Esports Flickr）
八強四強早上6點開打　總冠軍賽凌晨3點登場

瑞士輪結束後，賽事將進入淘汰階段，八強、四強預計於11月4日至9日進行，台灣時間統一為早上6點開打。值得注意的是，美國將在11月1日結束日光節約時間，德州與台灣的時差將從13小時變為14小時，因此原訂當地下午4點開打的八強、四強賽，換算後將落在台灣隔日早上6點。

最後總冠軍賽將移師紐約布魯克林的Barclays Center舉行，台灣時間11月15日凌晨3點正式開打，屆時將決定2026年世界冠軍。本屆世界賽共有19支隊伍參賽，從10月15日入圍賽一路打到11月14日美國當地時間的總決賽，完整賽程橫跨約1個月。

🟡LOL《英雄聯盟》2026世界大賽參賽隊伍

賽區 聯賽 已晉級隊伍
韓國 LCK GEN、HLE、T1、DK
中國 LPL AL、BLG、TES、IG
太平洋 LCP TSW、CFO、MVK
歐洲 LEC G2、Movistar KOI （MKOI）、KC
北美 LCS C9、TL、剩餘名額待定
巴西 CBLOL 資格持續更新中
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。