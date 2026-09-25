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備受矚目的台灣舉重好手、被譽為「郭婞淳接班人」的陳冠伶，今（25）日在名古屋亞運女子57公斤級A組決賽登場。在挺舉首把失利退無可退的極大壓力下，陳冠伶最後一把挺舉扛起122公斤，最終以抓舉95公斤、挺舉122公斤，總和217公斤成功卡位前三，為台灣舉重代表隊進帳本屆亞運的首面獎牌。甫於2024年世青賽包辦三金並刷新三項世界青年紀錄的陳冠伶，今在亞運舞台展現極佳的競技狀態。抓舉階段，她成功戰勝試舉波折，在第二把流暢拉起95公斤並順利獲判三盞白燈；雖然第三把挑戰97公斤未能定槓，但仍以95公斤的優異成績奠定爭牌基礎，緊追在領先集團之後。奪牌焦點全落在陳冠伶與越南強敵廣氏心的銅牌卡位戰。陳冠伶挺舉開把雖然出師不利，但在第二把果斷加重到120公斤。陳冠伶上台後成功將槓鈴穩穩鎖定在頭頂，興奮振臂為自己大聲喝采。隨後廣氏心在第三把驚險舉起121公斤，以總和216公斤暫時反超陳冠伶1公斤，將台灣小將逼入絕境。面對退無可退的壓力，最後登場的陳冠伶挑戰122公斤，再度亮起代表成功的3盞白燈。最終陳冠伶以1公斤之差硬生生逆轉越南選手，成功為台灣帶回一面沉甸甸的亞運銅牌。同場的北韓霸主吳光玉抓舉以104公斤改寫世界紀錄，並在挺舉繼續推升極限，最終以總和238公斤輕鬆奪金，締造三破世界紀錄的驚人障礙。泰國好手蘇拉特瓦迪·尤德桑則以總和219公斤收下銀牌。