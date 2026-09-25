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國道三號本來很順突然大塞車！露營帳篷整頂擋在路中間

「不可能有人急著露營，直接在國道上搭帳篷吧」、「誰家的帳篷....你今晚要睡營區的草地嗎？」

▲許多車主都表示有在國道三號看到該頂帳篷，紛紛發出照片，引起熱烈討論。（圖/Threads）

警方證實帳篷掉在國道三號南向！民眾小心被罰1萬8000

帳篷掉落位置在國道3號南向43公里土城路段，大隊接獲通知後迅速派遣工程車前往處理，物品已經在中午11時29分排除

違反規定將處以新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰

中秋節返鄉人潮大爆增，許多民眾都已經提前半夜、清晨出發卻還是塞車塞到不行，然而稍早有民眾準備南下時，開車行駛在國道三號，原本都還覺得已經比較順，突然就又開始塞車，後來才知道原來路邊出現一頂露營帳篷，疑似有民眾要出遊露營沒有把帳篷固定好，彈飛還不自知，就這樣一頂帳篷擋在國道三號路中間。《NOWNEWS》實際詢問第六公路警察大隊，表示目前帳篷已經由工程車排除，國道路況恢復正常。有不少返鄉網友在社群平台「Threads」貼文指出「國道三號南下本來很順暢突然塞起來，以為發生事故了，結果是誰的帳篷啦！」、貼文曝光後，不少網友全部笑翻表示：「帳勢欺人，這太好笑了」、「我剛剛也有經過，滿頭問號，把中線車道都擋住了」、「我比較想知道帳篷主人進入營區之後的表情」、「好好笑，怎麼會有人帳篷噴飛啦」、「2026中秋節最新旅遊行程：國道露營」、「真的非常荒唐哈哈哈哈，塞車塞到很累看到真的會會心一笑。」《NOWNEWS》記者先致電國道警局第六大隊樹林分隊，接電話警員透露沒有收到相關報案，隨後再致電第六公路警察大隊「大隊部」，警員表示，確實有收到報案，，所幸沒有發生交通事故或其他撞擊情形。第六公路警察大隊也特別提醒民眾，載運各類物品應綑紮牢固，避免脫落或掉落情事，，一定要特別留意。