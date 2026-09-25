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▲表恩智曾經赴美攻讀會計學學士學位，還考取難度極高的美國註冊會計師資格。（圖／表恩智IG@pyoapple）

韓國寫真女神表恩智擁有網紅、YouTuber、模特兒及DJ身分，一張稚齡童顏乍看之下像是高中生，卻同時有前凸後翹的魔鬼身材，讓她遇上一些困擾，曾經有維修師傅來家裡以為沒有大人在，本人笑說：「只要我把身材遮住，大家好像都會誤認我是學生！」據《ETtoday星光雲》報導，現年37歲的表恩智說，自己在日常生活中常常被誤會是小朋友，先前有維修師傅來家中，看著她問「有大人在家嗎」，表恩智害羞笑喊：「只要我把身材遮住的話，好像都會誤認，大家會認為我是學生，但對我來說還是很感謝的！」表恩智的個人YouTube頻道有超過200萬訂閱人數，她也是歷史上首位在日本正式出道的韓國寫真模特兒，憑著「童顏巨胸」特色於競爭激烈的日本寫真市場殺出一條血路，2024年，表恩智參加Netflix熱門網紅生存實境節目《激讚網紅》成功闖進前10名，最終拿下第9名的好成績。不光只有亮麗外貌，表恩智是不折不扣的學霸，她曾經赴美攻讀會計學學士學位，甚至還考取難度極高的美國註冊會計師（CPA）資格。表恩智過去多次來台灣，與百萬YouTuber阿滴合作拍片結為好友，女神也大方透露理想型，喜歡溫柔、有禮貌、細心，且對工作十分認真的男生。