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導演鄭芬芬、陳意涵、天心、張懷秋今（25）日出席影集《郵票與舒芙蕾》沉浸式特展，陳意涵除了分享拍攝趣事，也聊起好友井柏然。兩人過去曾一起錄製實境節目，井柏然更曾形容她就像「哆啦A夢」，因為包包裡什麼都有。陳意涵笑認確實如此，甚至隨身攜帶「尿袋」，就連朋友吃炸雞突然想配芥末醬，她都能立刻從包包掏出來。陳意涵與井柏然過去曾合作實境節目《花兒與少年第二季》，被問到兩人現在是否還有聯絡，她表示彼此後來仍有一起工作，包括演戲及廣告等。回想當年錄製實境節目，因為身上沒有手機、也沒有錢，一群人長時間共同生活，反而有機會深入認識彼此，「會在那個環境比較深入交流、了解。」至於對井柏然的印象，陳意涵笑說當時反而覺得他相當辛苦，「要照顧這些姊姊們。」她認為井柏然私下很可愛，相處起來也不會讓人感受到巨星距離，「不會覺得有很大的明星光環。」井柏然過去曾形容陳意涵就像「哆啦A夢」，陳意涵一聽立刻笑著認證，「對啊！我包包有各式各樣的東西。」只要身邊有人臨時遇到問題，她往往都能從包包裡找到派得上用場的東西，因此代價就是「包包會非常重」。更令人意外的是，她竟然連尿袋會隨身攜帶。陳意涵解釋是擔心碰上塞車、臨時想上廁所卻找不到地方，「怕塞車啊，不舒服啊！」因此乾脆事先準備好，以備不時之需。她還分享，有次和朋友到美式餐廳吃飯，大家吃炸雞時，朋友突然隨口說：「有芥末一定很好吃。」沒想到陳意涵立刻回：「我包包裡面有！」原來她先前到壽司店用餐時留下芥末，竟然就這樣一路放在包包裡，沒想到真的有派上用場的一天。活動上聊到夫妻之間是否需要「崇拜感」，陳意涵也分享與導演老公許富翔的相處模式。她透露老公讀的書比較多，有時自己提出問題，對方總能一語中的，這時她就會給足「浮誇的情緒價值」，大讚：「老公，哇！」還會直接告訴另一半：「知識的部分就靠你了，我只負責顏值的部分。」