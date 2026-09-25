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📍歷屆亞運台灣與中國對戰紀錄

📍近三屆亞洲錦標賽台灣與中國交手紀錄

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽今（25）日點燃戰火，中華隊於台灣時間17點30分正面迎戰中國隊。此役是中華隊爭金之路最重要的一戰，由旅韓左投王彥程掛帥先發。雙方近10年對決，中華隊雖取得5連勝，不過最近2次交手都陷入苦戰，加上本屆中國隊打擊火力兇猛，完全可以理解中華隊推出王彥程先發的慎重佈局。此役最大關鍵在於，中華隊打線能否掌握中國隊「投弱」的劣勢，在比賽前半段就痛擊對手，為牛棚爭取喘息機會以備戰明（26）日的「台日大戰」。中華隊預賽取得2勝1敗、分組第2名，並帶著對韓國隊的1敗劣勢進入複賽。今日起將依序交鋒中國隊與日本隊，若能順利拉出2連勝，仍保有前進金牌戰的生機。尤其是今日的「海峽大戰」正是重中之重，中華隊必須全力過關，才能保住與日本隊決戰金牌戰資格的籌碼；若不幸輸給中國隊，晉級金牌戰的機率將微乎其微。中國隊近年在亞運、亞錦賽等區域性賽事表現不俗，且投打實力平均，即便中華隊在近10年來對戰取得5連勝，每次交手仍不敢大意。回顧雙方最近2次交手，2023年杭州亞運複賽，中華隊靠著林安可的適時安打先馳得點，但全場僅拿下4分，獲勝關鍵全靠投手群強力壓制，鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬聯手狂飆15次三振，才以4：1險勝過關。2025年平潭亞錦賽，中華隊在前5局取得4分領先，但後半段無法有效添得保險分，同樣依靠投手群的好投，盧孟揚繳出7局無失分的優異內容，才助隊以4：0完封中國隊。值得注意的是，近年來投打兩端平均的中國隊，本屆卻呈現「打強投弱」的現象。預賽3戰中國隊攻下27分，其中3分更是從實力堅強的日本社會人聯軍手中搶下，展現出不俗的攻擊火力；然而中國隊投手群壓制力明顯不如以往，3戰狂失20分，無疑是中華隊打線必須積極掌握的最佳突破口。此役是中華隊爭金之路非贏不可的一戰，面對火力凶悍的中國隊，推出王彥程先發確實是最穩健的考量。以王彥程的投球實力，若能穩定發揮，預期能吃下6至7局。而此戰勝負關鍵仍繫於打線，若中華隊能在比賽前半段突破對手投球壓制，甚至拉開分差爭取「提前扣倒」，將能最大程度保留牛棚戰力，全數投入明日對決日本隊的終極之戰。1990年北京亞運：台灣9：1勝中國（預賽）1994年廣島亞運：台灣9：4勝中國（銅牌戰）1998年曼谷亞運：台灣10：6勝中國（銅牌戰）2002年釜山亞運：台灣11：1勝中國（預賽）2006年卡達亞運：台灣4：2勝中國（預賽）2018年雅加達亞運：台灣1：0勝中國（複賽）、台灣10：0勝中國（銅牌戰）2023年杭州亞運：台灣4：1勝中國（複賽）2015年：台灣7：0勝中國（預賽）2019年：台灣10：2勝中國（複賽）2025年：台灣4：0勝中國（複賽）