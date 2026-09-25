一名網友近日在Threads發文，認為中秋節烤肉食材，真正讓人驚艷的往往不是肉，而是那些隨手丟上烤網、原本看似不適合烤的東西，貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛分享各自的私房吃法。，從蔥抓餅、油條、鱈魚香絲、魚餃、蝦餃都有內行老饕推薦，鋁箔盒還能拿來做奶油金針菇、焗烤飯。甜點則有被小孩秒殺的迷你小糰子、烤吐司夾棉花糖、豬血糕配煉乳，甚至連葡萄都能上烤網。
中秋烤肉別只吃肉！「邪門隱藏菜單」爆紅：鱈魚香絲、蔥抓餅都上榜
一名網友近日在Threads發文，表示「中秋烤肉真正好吃的，有時候根本不是肉」，像吐司、麻糬、甜不辣、玉米、棉花糖等都已經算常見，真正想找的是「很冷門但烤了超好吃的東西」。
貼文曝光後，有內行人分享蔥抓餅烤完「外酥內軟，又不油」，也有人把油條直接當香腸烤，先刷醬再烤乾，吃起來酥脆又帶著醬香；魚餃、蝦餃及燕餃則是烤過後外皮變得乾脆，成為另類烤肉小吃。
蔬菜類也有不少進階吃法，有網友推薦將金針菇放進鋁箔盒，加上奶油、胡椒鹽，預算充足還能加入干貝、培根與杏鮑菇，直接在烤架上悶熟，吃起來像餐廳料理。
也有人利用冷凍印度烤餅、微波白飯與乳酪絲，在烤架上直接做出「焗烤飯」；沙丁魚罐頭也能整罐加熱，再搭配洋蔥絲、醬油與蘇打餅乾，成為意外受歡迎的下酒菜。
被小孩秒殺！中秋節烤肉最夯是甜食 棉花糖神吃法大升級
至於甜食部分，有老饕指出，迷你小糰子烤過後，可以搭配煉乳、蜂蜜、花生粉或黑糖漿，「瞬間被小孩秒殺」；吐司烤到兩面焦脆，再夾入烤過的棉花糖，也非常美味。
此外，還有人嘗試烤豬血糕搭配煉乳、義美小泡芙、切片饅頭淋煉乳，甚至將蛤蠣布丁放進鋁盒烤。甚至有人將葡萄塗上醬汁後直接炙烤，酸甜中帶著鹹香，成為另類吃法。
《NOWNEWS》記者也觀察到，近年中秋烤肉愈來愈常出現獵奇食材，像自家烤肉就會準備火鍋料「麻吉燒」，直接放上烤網加熱，外層烤過後帶有彈牙口感，裡面的餡料則保有香甜滋味，吃起來有點像包餡湯圓，拿來當烤肉最後的甜點相當適合，讓中秋烤肉菜單大幅升級。
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一名網友近日在Threads發文，表示「中秋烤肉真正好吃的，有時候根本不是肉」，像吐司、麻糬、甜不辣、玉米、棉花糖等都已經算常見，真正想找的是「很冷門但烤了超好吃的東西」。
貼文曝光後，有內行人分享蔥抓餅烤完「外酥內軟，又不油」，也有人把油條直接當香腸烤，先刷醬再烤乾，吃起來酥脆又帶著醬香；魚餃、蝦餃及燕餃則是烤過後外皮變得乾脆，成為另類烤肉小吃。
也有人利用冷凍印度烤餅、微波白飯與乳酪絲，在烤架上直接做出「焗烤飯」；沙丁魚罐頭也能整罐加熱，再搭配洋蔥絲、醬油與蘇打餅乾，成為意外受歡迎的下酒菜。
被小孩秒殺！中秋節烤肉最夯是甜食 棉花糖神吃法大升級
至於甜食部分，有老饕指出，迷你小糰子烤過後，可以搭配煉乳、蜂蜜、花生粉或黑糖漿，「瞬間被小孩秒殺」；吐司烤到兩面焦脆，再夾入烤過的棉花糖，也非常美味。
此外，還有人嘗試烤豬血糕搭配煉乳、義美小泡芙、切片饅頭淋煉乳，甚至將蛤蠣布丁放進鋁盒烤。甚至有人將葡萄塗上醬汁後直接炙烤，酸甜中帶著鹹香，成為另類吃法。
《NOWNEWS》記者也觀察到，近年中秋烤肉愈來愈常出現獵奇食材，像自家烤肉就會準備火鍋料「麻吉燒」，直接放上烤網加熱，外層烤過後帶有彈牙口感，裡面的餡料則保有香甜滋味，吃起來有點像包餡湯圓，拿來當烤肉最後的甜點相當適合，讓中秋烤肉菜單大幅升級。