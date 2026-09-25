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中秋烤肉別只吃肉！「邪門隱藏菜單」爆紅：鱈魚香絲、蔥抓餅都上榜

有內行人分享蔥抓餅烤完「外酥內軟，又不油」，也有人把油條直接當香腸烤，先刷醬再烤乾，吃起來酥脆又帶著醬香；魚餃、蝦餃及燕餃則是烤過後外皮變得乾脆，成為另類烤肉小吃。

▲有內行人分享，中秋節烤肉有隱藏菜單，蔥抓餅烤完外酥內軟，又不油，比起烤肉更好吃。（圖／記者蕭涵云攝）

有網友推薦將金針菇放進鋁箔盒，加上奶油、胡椒鹽，預算充足還能加入干貝、培根與杏鮑菇，直接在烤架上悶熟，吃起來像餐廳料理。

被小孩秒殺！中秋節烤肉最夯是甜食 棉花糖神吃法大升級

有老饕指出，迷你小糰子烤過後，可以搭配煉乳、蜂蜜、花生粉或黑糖漿，「瞬間被小孩秒殺」；吐司烤到兩面焦脆，再夾入烤過的棉花糖，也非常美味。