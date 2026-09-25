115年7-8月期統一發票中獎號碼今（25）日下午開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎435萬組。中獎者要在10月6日至116年1月5日兌獎；使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎。

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  • 特別獎獎金1,000萬元中獎號碼為「89996565」
  • 特獎獎金200萬元中獎號碼為「91098182」
  • 頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「54348835」、「44991397」、「06595111」
  • 雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「CJ82440442」、「CH04343932」、「CZ31451023」、「DH66961232」、「DE76668735」、「CW78608063」、「DJ10672458」、「DG42595981」、「DC53744238」、「DB87270227」、「DL88792944」、「DN30166191」、「DK51915534」、「CG33998265」、「DU55287770」、「CK27844176」、「CS80089393」、「DE54390033」、「DE92442451」、「DG58943431」、「DS81014932」、「CY68356624」、「DS96828832」、「DG42996974」、「DA79600595」、「CS88672364」、「DB07675270」、「DA08867782」、「DL77242504」、「CG34952794」
  • 雲端發票專屬獎2,000元獎16,000組，800元獎10萬組、500元獎435萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網提供查詢。
賦稅署提醒民眾使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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李青縈編輯記者

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