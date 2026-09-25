115年7-8月期統一發票中獎號碼今（25）日下午開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎435萬組。中獎者要在10月6日至116年1月5日兌獎；使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎。
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- 特別獎獎金1,000萬元中獎號碼為「89996565」
- 特獎獎金200萬元中獎號碼為「91098182」
- 頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「54348835」、「44991397」、「06595111」
- 雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「CJ82440442」、「CH04343932」、「CZ31451023」、「DH66961232」、「DE76668735」、「CW78608063」、「DJ10672458」、「DG42595981」、「DC53744238」、「DB87270227」、「DL88792944」、「DN30166191」、「DK51915534」、「CG33998265」、「DU55287770」、「CK27844176」、「CS80089393」、「DE54390033」、「DE92442451」、「DG58943431」、「DS81014932」、「CY68356624」、「DS96828832」、「DG42996974」、「DA79600595」、「CS88672364」、「DB07675270」、「DA08867782」、「DL77242504」、「CG34952794」
- 雲端發票專屬獎2,000元獎16,000組，800元獎10萬組、500元獎435萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網提供查詢。