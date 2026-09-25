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第61屆金鐘獎日前公布入圍名單，戲劇《我們六個》一舉入圍戲劇節目、導演、編劇、男女配角等獎項，不過劇中飾演視障媽媽「郭富美」的天心卻未能入圍女主角獎。天心今（25）日與導演鄭芬芬、陳意涵、張懷秋出席影集《郵票與舒芙蕾》沉浸式特展，首度談到金鐘落馬心情，坦言「失落一定會有」，不過很快便看開，「就往前走啦！下一部戲再來，再接再厲，不要退休都有機會啊！」今年第61屆金鐘獎，《我們六個》成功入圍戲劇節目獎，王傳宗角逐戲劇節目導演獎，林佳慧、林美子、黃克義則入圍戲劇節目編劇獎；演員部分，飾演孩子的潘親御入圍戲劇節目男配角獎，游珈瑄則入圍戲劇節目女配角獎。不過身為女主角的天心並未進入女主角獎最後5強。本屆戲劇節目女主角獎競爭激烈，入圍者分別為《動物園》邵雨薇、《如果我不曾見過太陽》柯佳嬿、《我們與惡的距離II》楊貴媚、謝欣穎，以及《拜六禮拜》鍾欣凌。談到這次與視后獎項擦身而過，天心坦言失落難免，「有被鼓勵當然很好，你說失落？一定會有。」不過她並沒有讓自己陷在情緒裡太久，反而灑脫表示：「就往前走啦！下一部戲再來，再接再厲，不要退休都有機會啊！」至於《我們六個》裡的「孩子」潘親御、游珈瑄雙雙獲得演員獎肯定，天心則幽默以戲中媽媽的身分自我安慰，笑說：「那就是爸爸媽媽帶得好，小孩都有自信，這樣想就好了。」張懷秋近來接連挑戰反派角色，甚至兩部戲都有吸毒情節，被問到是否擔心因此被定型，他坦言並不害怕，反而認為有相似類型的角色找上門，是導演、製作人對自己演技的一種肯定，「代表他們會想到我。」他笑說演壞人其實相當過癮，因為角色能做的選擇更多，「演好人要做好事，特別的想法、亂想亂講比較難用到。」不過他也坦言，比起被定型，更擔心未來因此少了嘗試其他角色的機會，更開玩笑表示反派演久了，「需要演好人的時候，我會不會回不去。」