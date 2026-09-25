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▲Lisa昔登上瘋馬秀表演並公開照片，雖然她有遮住重點部位，不像其他舞會脫到全裸，但依然引發不少罵聲。（圖／翻攝自Lisa IG@lalalalisa_m）

韓國天團BIGBANG的20周年巡迴演唱會在19日進行到法國巴黎場，吸引大批粉絲到場朝聖。而在結束演唱會後，GD和大聲被捕捉到一起到處逛，還有民眾目擊他們疑似出現在巴黎「第一全裸歌舞秀」瘋馬秀（Crazy Horse）的門口，將照片PO到網路上後，火速引發兩派爭論，部分粉絲認為這只是欣賞藝術表演，沒必要放大檢視，但有人認為瘋馬秀是物化女性的表演，認為兩人去看也有這含意，還直言：「Lisa當初被罵翻。」有民眾近日在瘋馬秀門口捕捉到GD與大聲的身影，似乎是去看了該表演，火速引發兩派戰翻。由於瘋馬秀是女性會脫到全裸的表演，也是巴黎三大夜總會名秀之一，常常吸引大批知名人物到場朝聖。但該表演也一直都有爭議，不少人批評是在物化女性，因此這次GD跟大聲到場觀看，也引發部分負面聲浪，「但凡有敏感度，公眾人物就不該去這樣的場所」、「這就是一個物化女性的表演。」但也有人認為，只是拍到他們在門口的照片，可能只是跟瘋馬秀門口造型相似，不能證明兩人有看表演。除此之外，也有人提到Lisa在2023年登上瘋馬秀表演時，遭到外界罵翻的事情，雖然她沒有全裸，而是有遮住重點部位，但依然引發大量批評。對比這次GD跟大聲，有網友質疑女性被罵，男性反而有許多擁護者緩頰的反差。不過也有網友指出，Lisa是登台表演，GD跟大聲只是觀賞，之前Jisoo、Jennie、Rosé到場支持Lisa也沒有被罵，並認為瘋馬秀也是藝術的一種，許多知名人物都曾到場欣賞，沒必要放大檢視。瘋馬秀由法國藝術家Alain Bernardin於1951年創立，是法國巴黎最具代表性的成人前衛藝術歌舞秀之一，與紅磨坊、麗都歌舞秀並稱為巴黎三大夜總會名秀。瘋馬秀初衷是為了歌頌女性身體之美與結合現代時尚藝術，並以「光影藝術」與「女性精緻裸體」完美結合聞名。表演運用前衛的燈光投射在舞者身上，形成宛如萬花筒般的光影線條，而非傳統俗豔的脫衣舞。對舞者的身材也非常講究，身高、身材比例、胸距與腿長都有嚴格標準，所有舞者表演時皆頂著招牌的厚重妹妹頭假髮與鮮紅口紅。