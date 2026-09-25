115年7、8月期統一發票中獎號碼今（25）日公布，其中1張千萬元特別獎發票落在萊爾富「竹北台大醫院」門市。這名幸運消費者當時僅買了一杯「富貴紅棗茶」與一杯拿鐵，沒想到竟換來千萬元大獎，在2026年中秋節直接人生翻盤。
此外，萊爾富本期也開出2張20萬元頭獎，分別來自桃園市「八德德利店」及彰化縣「溪州風鈴木道」門市。桃園市得主消費143元，購買涼麵、冰塊杯等商品；彰化市幸運兒花費更少，僅25元買了一瓶飲料，兩人都是日常採買、低額消費，卻意外把20萬元獎金帶回家。
統一發票7月、8月開獎完整獎號一次看
📌特別獎號碼：89996565
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：91098182
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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統一發票7月、8月開獎完整獎號一次看
📌特別獎號碼：89996565
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：91098182
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。