我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨日在社群祝福中秋佳節愉快，「祝福大家財源滾滾，全民普發2萬元」。對此綠委鍾佳濱今（25）日評論，認為傅崐萁手法只有一樣，換湯不換藥，只會胡亂加碼。強調國家有國家的法制，《憲法》跟《預算法》要遵守，「奉勸傅總召，換個說法吧！」傅崐萁昨日在社群提及「9月29日立法院開議，優先的民生法案，就是還稅於民，每人普發2萬元，希望大家財源滾滾，心想事成！鍾佳濱表示，傅崐萁的手法只有一樣，換湯不換藥，只會胡亂加碼，什麼叫做「每年增加1萬元」的現金紅利？院長卓榮泰跟總統賴清德說，由於AI紅利，願意明年普發現金1萬元，這是衡量過國家的財政收入跟支出需求，請國民黨立委再看一看《憲法》、《預算法》。鍾佳濱表示，《憲法》提到立法院審議預算，不得為增加支出之決議；《預算法》規定當立法委員提出的法律案，有大幅增加支出、歲出，或是減少歲入的時候，必須指明來源並與行政院商量。請問傅崐萁這是法律案嗎？還是打算審明年的中央政府總預算時，提出增加現金紅利1萬元到2萬元？「《預算法》看過沒有？《憲法》懂了沒有？」鍾佳濱說，國家的財政需要長遠來規劃，由於AI紅利全民都有貢獻，行政院衡量整體國家財政收入，以及衡量必要的財政支出之後，決定明年讓全民共享這1萬元的紅利。鍾佳濱提到，如果照傅崐萁說法，每年增加1萬元，10年增加10萬元，那國家的財政要如何負擔？奉勸在野黨再好好想一想，國家有國家的法制，《憲法》跟《預算法》要遵守；國家的財政要能夠長遠執政、持續下去，必須要兼顧各項支出和收入，「奉勸傅總召，換個說法吧！」