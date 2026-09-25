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綜藝大哥胡瓜主持華視《週末最強大》，本週「瓜瓜夜總會」邀請「小鳳飛飛」林淑容登場，沒想到聊起經典歌曲〈無言的結局〉時，胡瓜竟自爆40年前原本有機會與林淑容合唱，卻因當時工作滿檔、喬不出時間而錯失機會，最後改由羅時豐接棒，意外造就傳唱至今的經典男女對唱。相隔40年，胡瓜終於與林淑容同台合唱，也笑喊：「今天終於實現了！」林淑容本週登上節目，談到紅遍大街小巷的〈無言的結局〉，胡瓜突然爆料，自己當年其實有機會成為男聲原唱，只是工作實在太多，無法配合錄音時間，最後與這首代表作擦身而過。林淑容也透露，當時羅時豐正好是公司唯一的男歌手，因此順勢接下歌曲，沒想到推出後一炮而紅，成為兩人的經典代表作。如今相隔約40年，胡瓜終於等到機會與林淑容合唱，他興奮表示：「本來40年前要合唱，今天終於實現了！」兩人在節目中重現經典歌曲，也算彌補當年的遺憾。本集也邀來范逸臣、民雄等人，兩人難得合體重現電影《海角七號》經典歌曲〈國境之南〉。節目組還特別搬出郵筒還原電影場景，范逸臣見狀立刻自薦擔任郵差。沒想到胡瓜與歐漢聲趁機虧起范逸臣，故意把田中千繪名字講成「田中千歲」，讓與田中千繪交往多年的范逸臣當場尷尬爆笑，胡瓜更接著喊：「我還五府千歲哩！」讓現場笑成一片。《週末最強大》本週六（26日）因華視主頻轉播亞運棒球「中華隊對日本隊」，首播將延後至晚間8點半後播出。