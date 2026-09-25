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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目複賽今（25）日點燃戰火，中華隊於台灣時間17點30分正面迎戰中國隊，由旅韓左投王彥程先發對決中國隊控球型右投索旭迪。賽前中華隊公布打線，陳晨威扛開路先鋒，中心打線由黃韋盛、劉基鴻、陳敏賜擔綱，陽柏翔則是埋伏在第9棒。中華隊預賽首戰0：5不敵韓國隊，後續連2場扣倒泰國隊、香港隊，以2勝1敗、分組第2名晉級複賽。由於亞運複賽採取超級循環賽（Super Round）賽制，中華隊帶著0勝1敗（對韓敗）的劣勢進入複賽，若想爭取金牌戰資格，必須要連勝中國隊、日本隊。中華隊今日推出旅韓左投王彥程先發，本季在韓國職棒（KBO）韓華鷹隊出賽26場，拿下11勝6敗，防禦率3.97，也是本屆賽會中華隊首位登板的旅外強投。中國隊方面，推出中國棒球聯賽（CBL）北京猛虎隊右投索旭迪先發，是擅長使用多種變化球的控球型投手。雙方歷年在亞運交手紀錄，中華隊取得8勝0敗的優勢。近10年亞運、亞錦賽對決，中華隊取得5連勝，不過最近2次交手，中華隊僅以4：1、4：0險勝。本屆中國隊呈現「打強投弱」的現象，預賽3戰攻下27分、失掉20分，中華隊打線若能提早擊潰對方投手群，將避免陷入苦戰。第一棒：陳晨威（左外野手）第二棒：陳孝允（中外野手）第三棒：黃韋盛（一壘手）第四棒：劉基鴻（三壘手）第五棒：陳敏賜（指定打擊）第六棒：高育瑋（二壘手）第七棒：朱迦恩（右外野手）第八棒：蔡瑋泰（捕手）第九棒：陽柏翔（游擊手）先發投手：王彥程