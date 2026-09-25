中秋連假共有四天，不曉得在國內可以去哪裡玩？旅遊平台KKday公佈統計數據，根據近期旅客針對連假所下訂的產品訂單顯示，龜山島登島賞鯨半日遊、北海岸一日遊與太平山一日都相當熱門，還有小琉球、澎湖、蘭嶼與綠島四大離島的船票，都在訂單排行前十名。另外，Klook 也推出五星飯店住宿優惠，每晚999元起，今（25）日晚間21:00限量開搶。
KKday表示，根據平台截至9月23日的數據，中秋連假出發的台灣旅遊商品中，龜山島登島賞鯨半日遊、北海岸一日遊與太平山一日遊均躋身訂單排行前十名。
想在中秋烤肉之外親近海洋，可安排半日出海；想省下交通規劃，則可選擇串聯九份、野柳、十分等景點的北海岸一日遊。偏好慢步調，可挑選九份茶樓體驗，留一個下午給山城風景與茶點；想走進山林，則可參考太平山一日遊，將城市日常換成森林散步。
玩離島 先確認航班、住宿再安排島上活動
而若是想多留一晚，小琉球、澎湖、蘭嶼與綠島船票也均進入平台國旅熱門前十名。KKday提醒，旅客可依出發港口、交通時間與假期長度挑選島嶼，先確認船班及住宿，再安排島上活動，讓假期從搭船開始就有不同節奏。
不想遠行，室內看展也是選擇，「埃及木乃伊－永生傳說」、「圓潤的魔法波特羅特展」與「新藝境：慕夏百年經典特展」均有商品入榜。其中木乃伊、慕夏特展分別展至9月28日與30日，可把握中秋假期觀展；波特羅特展則展至10月11日，為雙十連假提供藝文選項。
Klook12週年慶 國旅推星級飯店999元起
Klook 則是迎來12週年生日慶，每週日晚間10點特別限量推出歐美人氣景點最低5折起，精選主體近期完工的西班牙聖家堂、加州迪士尼樂園、巴黎迪士尼樂園、倫敦哈利波特影城、巴黎博物館等人氣景點。
另外也因應中秋、雙十連假國旅市場，每週五推出五星飯店住宿券999元起優惠活動，今（25）日晚間21:00限量開搶。包含台南晶英酒店、蘭陽烏石港海景酒店、台中港酒店等。
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玩離島 先確認航班、住宿再安排島上活動
而若是想多留一晚，小琉球、澎湖、蘭嶼與綠島船票也均進入平台國旅熱門前十名。KKday提醒，旅客可依出發港口、交通時間與假期長度挑選島嶼，先確認船班及住宿，再安排島上活動，讓假期從搭船開始就有不同節奏。
不想遠行，室內看展也是選擇，「埃及木乃伊－永生傳說」、「圓潤的魔法波特羅特展」與「新藝境：慕夏百年經典特展」均有商品入榜。其中木乃伊、慕夏特展分別展至9月28日與30日，可把握中秋假期觀展；波特羅特展則展至10月11日，為雙十連假提供藝文選項。
Klook12週年慶 國旅推星級飯店999元起
Klook 則是迎來12週年生日慶，每週日晚間10點特別限量推出歐美人氣景點最低5折起，精選主體近期完工的西班牙聖家堂、加州迪士尼樂園、巴黎迪士尼樂園、倫敦哈利波特影城、巴黎博物館等人氣景點。
另外也因應中秋、雙十連假國旅市場，每週五推出五星飯店住宿券999元起優惠活動，今（25）日晚間21:00限量開搶。包含台南晶英酒店、蘭陽烏石港海景酒店、台中港酒店等。