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名古屋亞運桌球賽事今（25）日迎來單打項目，世界排名第一的中國一哥王楚欽在男單32強賽強碰男團比賽中撂倒林詩棟、名聲大噪的泰國16歲天才普里查揚（Thitaphat Preechayan）。世界排名僅275名的普里查揚開局便以11：3給球王震撼教育，甚至一度將大比分逼平，逼得中國球迷嚇出一身冷汗，最終王楚欽才以4：2驚險逆轉過關，挺進男單16強。年僅16歲、2010年出生的普里查揚，堪稱本屆亞運桌球賽場上的最大驚奇。他在日前男團8強賽中，便曾爆冷以局數3：2擊敗中國主力林詩棟。如今轉戰男單項目，再次展現出不怯場的強大威脅。普里查揚自7歲起接觸桌球，為了全心投身訓練，家人甚至在7至12歲期間安排他在家自學。2025年他在WTT青少年賽事中大放異彩，豪取多項U15單雙打冠軍。普里查揚的打法帶有東南亞選手靈動飄逸的特色，前幾板搶攻極快且手腕變化多端，成為亞洲桌壇不可忽視的全新黑馬。作為本屆亞運的中國男隊隊長，王楚欽近期的賽程與身心壓力極大。昨（24）晚男團決賽中，中國隊爆冷不敵日本隊無緣9連霸，王楚欽在單打0：3完敗給張本智和，賽後進行尿檢與出席記者會，一直到凌晨1點才得以休息。今日他更必須面臨嚴酷的「一日三戰」，一大早先與孫穎莎搭檔混雙直落三擊敗日本組合松島輝空、張本美和；中午隨即迎接個人亞運男單首秀，強碰氣勢正旺的普里查揚。首局開打後，尚未完全進入狀態的王楚欽顯得相當被動，遭普里查揚以11：3先取得開門紅。次局起王楚欽在教練王皓指導下及時調整戰術，增加側旋與多回合相持以暴露對手穩定度不足的缺點，順利以11：6、11：4連追兩局反超。第4局普里查揚再度展現超齡實力，正手大角度斜線撕裂王楚欽防線，以11：8再下一城，將大比分頑強追成2：2平手。關鍵第5局，王楚欽迅速重整旗鼓，開局便火力全開以11：2搶先聽牌。第6局普里查揚背水一戰，王楚欽在8：5領先時果斷喊出暫停，之後連得3分以11：5鎖定勝局，總局數4：2驚險拍落這位泰國神童，成功搶下男單16強門票。