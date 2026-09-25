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高鐵連假根本變捷運！對號座也全部變成自由座車廂

高鐵連假時候不要一直超賣車票好不好？到底把買對號座的人當成什麼，突然就全車變成自由座車廂

▲高鐵每次到連假時總是超賣自由座車票，最後對號座也會強制變成自由座車廂，乘客上下車困難度大幅提升，今年中秋節也不例外。（圖/Threads）

乘客公認最大敗筆就是超賣車票沒措施！今年搭乘人數又破紀錄

目前高鐵的極限運量根本無法負荷連假的返鄉人潮，對號座賣完了，高鐵卻無止境開放自由座購票

▲民眾購買高鐵對號座在路線比較前站上車，對號座都還沒坐滿，自由座乘客多到已經擠進車廂內，導致下一站對號座乘客要進入車廂根本太困難。（圖/Threads）

只要到台北整個對號座站滿人之後，板橋站的人要上車真的是非常辛苦，直到這次中秋連假，高鐵依然沒有配套措施來因應，民眾抱怨聲四起。

中秋連假返鄉人潮眾多，從昨天下班之後北部高鐵站擠滿要南下的乘客，不少人都驚呼「根本史上最誇張」、「沒看過這麼多人」，然而高鐵最為人詬病的就是總是「超賣車票」，為了塞下最多人的情況，每次到了連假時，就會出現對號座車廂也站滿自由座的人，班次加開數既不足又要持續超賣自由座車票，隨著搭乘高鐵人數持續攀升，連假返鄉情況每次都是如此，但高鐵始終沒有改進策略，讓許多乘客感到非常心累。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「，在板橋上車完全擠不上去，好不容易才到座位，到台中又下不了車，對號座本來就不應該開放給旅客站，要開就開全車自由座好嗎？不然對號座是在搶心酸的嗎？」貼文曝光後，不少乘客也爆出共鳴表示、「高鐵每次連假都變捷運....乘車品質都沒了，可不可以真的正視一下連假疏運問題？」然而眾多乘客會如此不滿，就是因為隨著近幾年高鐵搭乘人數持續攀升，，導致許多班次車廂真的逼不得已要開放「全車自由座」，有民眾購買對號座的在台北、板橋、桃園要上車，完全擠不進去車廂，更別說要下車的人走道滿滿都是人，光是要下車又要提行李，實在是寸步難行。《NOWNEWS》記者今年在過年、清明連假、端午連假搭高鐵南下都直擊過同樣的情況，雖然記者自己是在首站南港上車、尾段台南下車，沒什麼影響，但從板橋站開始最明顯，根據交通部統計，中秋節連假前一天湧現爆量返鄉出遊旅客，高鐵單日運量衝到34.8萬次，創下歷史新高，顯見高鐵搭乘人數近幾年只增不減，未來到底應該怎麼平衡對號座跟自由座的乘車品質，有沒有可能提早規劃增加更多全車自由座車廂的措施、連假限制自由座車票數量等，高鐵官方恐怕還要再多想想。