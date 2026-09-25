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▲這次菜色包括考驗大火快炒功夫、酸甜爽脆的經典府城味「台南鱔魚意麵」；充滿早期台灣辦桌記憶、豪邁又喜氣的「龍蝦三明治」；以鮮美紅蟳搭配香Q糯米的「紅蟳米糕」，呈現府城以豐盛宴席款待賓客的熱情。（圖／翻攝畫面）

台南國華友愛新商圈重要信仰中心、高齡137歲的「護境松王」，將於農曆八月二十八日迎來一年一度聖誕千秋。每逢松王聖誕，廟方皆依循傳統舉辦祝壽祭典及聖誕平安宴，今年特別擴大辦理，不僅規劃席開百桌的府城辦桌，更首度擴大邀請一般遊客及非信眾共同參與，希望讓更多人親身感受最具台南特色的廟會辦桌文化，報名參與平安宴的民眾還會獲得廟方精心準備的「松王平安符」掛飾。今年「護境松王藝文祭」活動將自10月7日起熱鬧展開。10月7日（農曆八月二十七日）率先舉行「松王暖壽」，安排宴王、北管排場祝壽等傳統科儀；10月8日（農曆八月二十八日）松王聖誕正日，則舉辦年度重頭戲「松王聖誕平安宴」；10月9日至10月11日接續推出「松王市集」、「松王博杯比賽」及「松王兒童繪畫比賽」，串聯信仰、飲食、親子及街區文化，讓松王聖誕從傳統祭典進一步成為全民都能參與的府城文化盛會。每年農曆八月二十八日松王聖誕，平安宴都是地方年度重要盛事。今年廟方特別擴大規模，預計席開百桌，並開放一般民眾及外地遊客報名參加，希望透過一桌桌充滿府城人情味的辦桌料理，讓更多人認識台南傳統廟宇「拜神、祝壽、呷平安」的文化。這次平安宴特別聘請台南四季辦桌名廚蔡瑞龍「阿龍師」掌廚，以經典台南手路菜為主軸，結合府城代表性料理與傳統辦桌名菜，端出最具台南味的澎湃宴席。菜色包括考驗大火快炒功夫、酸甜爽脆的經典府城味「台南鱔魚意麵」；充滿早期台灣辦桌記憶、豪邁又喜氣的「龍蝦三明治」；以鮮美紅蟳搭配香Q糯米的「紅蟳米糕」，以及以「哈根達斯冰淇淋」作為宴席甜點收尾。透過傳統手路菜與現代餐飲元素交融，呈現府城以豐盛宴席款待賓客的熱情。廟方表示，今年平安宴自開放報名後反應熱烈，目前已吸引來自各地民眾訂席，整體規模預計朝百桌邁進，也歡迎全台民眾把握機會共襄盛舉，一起到國華街為松王祝壽、吃平安、感受最道地的台南辦桌文化。松王聖誕活動結束後，熱鬧持續延燒。10月9日至10月11日將於尊王路舉辦為期三天的「松王市集」，透過封街方式串聯國華友愛商圈街區空間，邀集台南在地美食、特色文創、手作品牌及風格小物進駐，把傳統廟會的熱鬧氣氛與現代街區市集結合，打造屬於府城秋日的文化嘉年華。民眾除了可以漫步國華街、尊王路周邊，品嚐府城小吃、逛特色市集，今年更同步規劃「松王博杯比賽」、「松王兒童繪畫比賽」等系列活動，從信仰文化、親子創作到街區旅遊，讓不同年齡層的遊客都能找到參與方式。「松王之美兒童繪畫比賽」自9月7日起至10月11日舉辦，透過合作店家發放比賽畫紙，邀請孩子用自己的視角描繪松王、夫妻樹與台南街區之美，第一名可獲得九乘九1,000元禮券，希望透過創作讓地方文化從小扎根。10月9日至10月11日舉辦的「松王博杯比賽」，則將台灣廟宇最具代表性的擲筊文化轉化為趣味體驗。民眾現場繳交100元即可報名參賽，並可兌換「護境松王紀念參賽好禮四選一」，最高獎金達新台幣3,888元，邀請遊客在輕鬆有趣的活動中認識傳統信仰文化。活動期間另推出「相約夫妻樹」合照活動，民眾於現場與百年夫妻樹合影並依活動辦法上傳，即有機會抽中和逸飯店下午茶券、星巴克禮券等好禮，鼓勵遊客走進街區、認識這棵陪伴地方超過百年的老樹與松王信仰故事。台南市護境松王百年夫妻樹協會廖大展理事長表示，「護境松王」不僅是國華友愛新商圈的地方信仰，更與周邊商圈、居民及百年夫妻樹共同見證城市發展。今年是松王137週年聖誕，希望透過「松王祝壽」、「松王聖誕平安宴」、「松王市集」、「松王博杯比賽」及「松王兒童繪畫比賽」等系列活動，希望把傳統祭典轉化成民眾更容易親近、參與的文化體驗。從傳統祝壽科儀、廟會辦桌，到封街市集、親子繪畫與擲筊體驗，讓來到台南的遊客不只是「吃美食、逛國華街」，更能進一步走進地方信仰與生活文化。今年10月7日至10月11日，歡迎全台民眾一起來到台南國華友愛商圈，為137歲護境松王祝壽，吃一桌府城辦桌、逛一場封街市集，在百年街區裡感受最道地、最熱鬧的台南廟會文化。