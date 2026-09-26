寶可夢集換式卡牌遊戲《Pokémon TCG Pocket》宣布推出全新限時特殊擴充包「Deluxe Pack: Mega」，預計台灣時間9月30日凌晨登場，至10月29日結束，本次最大特色為每包4張卡牌中，至少保證出現1張「Pokémon ex」，並收錄過去B系列擴充包中的卡牌及高稀有度卡，部分卡牌更將推出全新插畫。
高稀有度卡牌回歸 加入平行閃卡版本
「Deluxe Pack: Mega」將收錄從《Mega Rising》到《Ruler of the Skies》等擴充包期間登場的卡牌，包括過去的「⬥⬥⬥⬥」高稀有度卡牌，並加入平行閃卡版本。官方目前已公開多張預覽卡，包括Mega Charizard X ex、Mega Altaria ex、Mega Lucario ex等，另外還有Eevee、Fidough、Charmeleon、Chingling等卡牌，讓玩家能藉此機會補齊過去錯過的收藏。
10月底大改版 社群牌組、租借牌組全面升級
除了新卡包之外，《Pokémon TCG Pocket》也預告，10月底將迎來大型系統更新，新增「Community Decks」社群牌組功能，玩家未來可以搜尋其他玩家公開的牌組，只要擁有相關卡牌，就能依照牌表組成相同牌組。
此外，現有租借牌組也將進行調整，未來可租借包含最新擴充包卡牌的牌組，並不限使用次數，還能用於單人戰鬥及玩家對戰。
單人模式大改版 10月限定活動接連登場
單人遊玩內容同樣有所變化，現有「Step-Up Battles」將重新設計並更換為新的單人戰鬥模式，玩家可以依序挑戰關卡，隨著進度增加難度，官方提醒，目前Step-Up Battles的首次通關獎勵及Battle Tasks，在10月底更新後將無法再取得；同時「Theme Deck Lists」與「Deck Missions」也將停止提供。
配合Deluxe Pack: Mega推出，9月底至10月期間也將陸續展開多項活動，包括Parallel Foil Card Mass Outbreak、Rare Pick及Bonus Pick等，有機會取得平行閃卡及Shop Ticket，10月中後則將推出Ranked Match Season B4b SP，並安排Mega Garchomp ex Drop Event及B Series Vol.13 Promo Pack等內容。
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「Deluxe Pack: Mega」將收錄從《Mega Rising》到《Ruler of the Skies》等擴充包期間登場的卡牌，包括過去的「⬥⬥⬥⬥」高稀有度卡牌，並加入平行閃卡版本。官方目前已公開多張預覽卡，包括Mega Charizard X ex、Mega Altaria ex、Mega Lucario ex等，另外還有Eevee、Fidough、Charmeleon、Chingling等卡牌，讓玩家能藉此機會補齊過去錯過的收藏。
除了新卡包之外，《Pokémon TCG Pocket》也預告，10月底將迎來大型系統更新，新增「Community Decks」社群牌組功能，玩家未來可以搜尋其他玩家公開的牌組，只要擁有相關卡牌，就能依照牌表組成相同牌組。
此外，現有租借牌組也將進行調整，未來可租借包含最新擴充包卡牌的牌組，並不限使用次數，還能用於單人戰鬥及玩家對戰。
單人遊玩內容同樣有所變化，現有「Step-Up Battles」將重新設計並更換為新的單人戰鬥模式，玩家可以依序挑戰關卡，隨著進度增加難度，官方提醒，目前Step-Up Battles的首次通關獎勵及Battle Tasks，在10月底更新後將無法再取得；同時「Theme Deck Lists」與「Deck Missions」也將停止提供。
配合Deluxe Pack: Mega推出，9月底至10月期間也將陸續展開多項活動，包括Parallel Foil Card Mass Outbreak、Rare Pick及Bonus Pick等，有機會取得平行閃卡及Shop Ticket，10月中後則將推出Ranked Match Season B4b SP，並安排Mega Garchomp ex Drop Event及B Series Vol.13 Promo Pack等內容。