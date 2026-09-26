皮克敏手遊《Pikmin Bloom》9月底最後衝刺正式開跑，今天至下周三（9月26日至9月30日），連續5天都會出現「巨大華麗蘑菇」，玩家每天還能免費使用3次「蘑菇戰鬥大聲公」尋求好友協助，5天最多可使用15次，隨著近期官方宣布台灣地區的蘑菇數量將減少，想趁月底補活動素材、拚完任務的玩家，這波巨大蘑菇活動更值得把握。
巨大華麗蘑菇今起連5天 月底最後衝刺開跑
《Pikmin Bloom》9月以「秋季節慶」為主題，推出「香腸飾品皮克敏」，每月蒐集任務則以「蝴蝶結餅乾」為主要獎勵。隨著9月底進入最後階段，官方特別安排巨大華麗蘑菇連續5天登場，從今天一路持續至下周三，等於整個中秋連假、開工都有機會挑戰。
中秋連假拚最後一波 每天免費3次大聲公
巨大華麗蘑菇除了能取得一般蘑菇戰獎勵，完成挑戰後獲得的神秘寶箱內容也較為稀有，能取得更多當月活動素材，其中「蝴蝶結餅乾」也是玩家9月任務的重要蒐集目標。對於尚未完成本月任務，或還想拚齊相關服裝獎勵的玩家來說，今天開始的5日連戰正好是月底前最後一波集中蒐集機會。
官方同步開放9月26日至30日的「蘑菇戰鬥大聲公」優惠，每名玩家每天可以免費使用3次，邀請好友加入同一場蘑菇戰。換算下來，連續5天最多可使用15次，若玩家身邊好友較多，可以善用大聲公集中挑戰巨大華麗蘑菇，加快取得神秘寶箱與活動素材的效率。
蘑菇數量近期變少 想打巨大蘑菇更要把握
值得注意的是，《Pikmin Bloom》近期也針對蘑菇數量進行調整，官方公告提醒，部分指定測試地區的蘑菇數量將減少，巨大花所在位置也可能同步出現變化。對玩家而言，這代表未來地圖上可挑戰的蘑菇可能變少，因此這次巨大華麗蘑菇連續5天登場期間，反而成為月底前可以集中攻略的時段。
針對10月活動，《Pikmin Bloom》公布主要花朵輪到首次盛開的「薊花」登場，顏色包括「白色、黃色、紅色、藍色」，副花預計會是2025年10月主花「萬壽菊」，10月的社群日則會在「10月10日、10月11日」台灣國慶日舉行，此外，每年10月都會推出，被稱為「最可愛主題」的萬聖節飾品，也有望在10月登場。
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《Pikmin Bloom》9月以「秋季節慶」為主題，推出「香腸飾品皮克敏」，每月蒐集任務則以「蝴蝶結餅乾」為主要獎勵。隨著9月底進入最後階段，官方特別安排巨大華麗蘑菇連續5天登場，從今天一路持續至下周三，等於整個中秋連假、開工都有機會挑戰。
巨大華麗蘑菇除了能取得一般蘑菇戰獎勵，完成挑戰後獲得的神秘寶箱內容也較為稀有，能取得更多當月活動素材，其中「蝴蝶結餅乾」也是玩家9月任務的重要蒐集目標。對於尚未完成本月任務，或還想拚齊相關服裝獎勵的玩家來說，今天開始的5日連戰正好是月底前最後一波集中蒐集機會。
官方同步開放9月26日至30日的「蘑菇戰鬥大聲公」優惠，每名玩家每天可以免費使用3次，邀請好友加入同一場蘑菇戰。換算下來，連續5天最多可使用15次，若玩家身邊好友較多，可以善用大聲公集中挑戰巨大華麗蘑菇，加快取得神秘寶箱與活動素材的效率。
值得注意的是，《Pikmin Bloom》近期也針對蘑菇數量進行調整，官方公告提醒，部分指定測試地區的蘑菇數量將減少，巨大花所在位置也可能同步出現變化。對玩家而言，這代表未來地圖上可挑戰的蘑菇可能變少，因此這次巨大華麗蘑菇連續5天登場期間，反而成為月底前可以集中攻略的時段。
針對10月活動，《Pikmin Bloom》公布主要花朵輪到首次盛開的「薊花」登場，顏色包括「白色、黃色、紅色、藍色」，副花預計會是2025年10月主花「萬壽菊」，10月的社群日則會在「10月10日、10月11日」台灣國慶日舉行，此外，每年10月都會推出，被稱為「最可愛主題」的萬聖節飾品，也有望在10月登場。