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盧秀燕喊開國安會議 林俊憲：趁蔣萬安勢弱搶發言權

林俊憲酸盧秀燕：不要這麼急著想選總統

川習會登場，外界聚焦雙方針對台灣議題與美對台軍售，對此台中市長盧秀燕呼籲總統賴清德召開國安會議因應，對此立委林俊憲今（25）日表示，盧秀燕對國家安全的關心當然感謝，只是看起來更像是在蔣萬安近期聲勢疲弱的時候，急著搶對國家議題的發言權，現在川習會也開完了，擔心的事情沒有發生，請多費一些心思在市政和食安上，「不要這麼急著想選總統」。林俊憲表示，川習會落幕，如同外界原先預期，這次川習會在經貿議題上有一些進展，雙方也持續尋求穩定美中關係。但從目前公開資訊來看，在台灣議題上，和5月兩人在北京的會談相比，並沒有出現明顯的政策轉向。林俊憲說，不過這幾天川習會前，盧秀燕卻不斷呼籲總統召開國安會議，甚至要國安團隊中秋連假「不要亂跑」。盧對國家安全的關心當然感謝，只是看起來更像是在蔣萬安近期聲勢疲弱的時候，急著搶對國家議題的發言權，「所以，謝謝盧市長的關心」。林俊憲表示，現在川習會也開完了，擔心的事情沒有發生，也請多費一些心思在台中市政和食安上，不要這麼急著想選總統。而回到真正的台灣議題上，中國這幾年正在一步一步改變台海現狀。從軍機、軍艦頻繁進入台灣周邊，到海警船的灰色地帶行動，以及一次又一次的大型軍事演習。中國正把原本不正常的行動逐漸「常態化」，一點一點壓縮台灣的安全空間。這些行動未必每一次都會直接導向戰爭，但正因為都停留在戰爭門檻之下才更不能忽略。林俊憲強調，因此台灣要持續強化國防、提升國家韌性，也要深化與美國及其他民主國家的外交、經貿與科技合作，提高中國採取進一步行動的成本。簡單講，就是讓習近平每天醒來，都認為今天不是一個發動攻擊的好日子（Not Today Policy）。最後林俊憲說，面對川習會，不會因為一場會談或一句話就陷入危機，真正重要的是持續增強自己的實力，讓台海和平成為國際社會共同關心的議題，「台海議題越國際化，台灣就越安全」。