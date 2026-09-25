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金鐘主持天王曾國城跨界成立YouTube頻道《你在衝啥!?》，第一站《世新人，你在衝啥!?》回到母校世新大學，解鎖校園故事。節目更新之際，他也迎來金鐘喜訊，以《全民星攻略》攜手蔡尚樺，暌違4年再度共同入圍第61屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。最新一集他「突然18歲」，化身「曾小誠」，從法律系早八、GPS點名、廣電系「抽直屬」一路玩到博士班，更被學弟妹虧：「不要在古蹟抽菸就好了！」下課後嗑警衛伯伯開的麵線，再挑戰UBA冠軍世新女籃3對3，穿上PP Sports石墨烯能量護膝、喝佳倍優補給上場，整趟體驗一路玩滿12小時。曾國城一早被學長姐從睡夢中叫醒，揹起書包直奔早八，第一堂就挑戰法律系刑事訴訟法，一坐進教室立刻學生魂上身，不斷向老師發問，更自爆：「我就是個問題兒童啊！我從小在班上就是問題最多的那個人。」學弟妹也毫不客氣虧他：「大學不要在古蹟抽菸就好了！」讓他哭笑不得。現在大學生的「高科技點名」更讓他大開眼界，眼看學弟妹拿著手機尋找訊號，困惑問：「你們是在玩寶可夢嗎？」得知是透過GPS定位確認學生是否在教室，還跟著研究起「技術性出席上課」，新舊世代校園文化碰撞笑翻全場。校園體驗最後一站，曾國城挑戰UBA女子組冠軍世新女籃，見到「漂亮寶貝」一字排開，立刻驚呼：「一個比一個有型！」3對3開打前更狂嗆：「不要以為妳們是漂亮寶貝就了不起！」沒想到太久沒打球的他越打越起勁，場上甚至秀出漂亮「天勾」，打到一半鞋子卻突然「陣亡」、鞋底直接脫落，讓他笑虧：「我們在世新留下腳印，我在世新留下腳底。」這趟「重返18歲」內容太精彩，節目特別分為上下兩集呈現，下集更一路「夜衝」貓空，有懼高症的他搭纜車仍嗨喊：「好嗨哦！」從早八一路玩滿12小時，最後披上學士服開心高喊：「我畢業了！」為青春返校之旅畫下句點。