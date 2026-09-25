財政部今（25）日揭曉115年7、8月期統一發票中獎號碼，全聯福利中心本期共開出逾29萬個獎項，其中包括1張千萬元特別獎及1張200萬元特獎。「基隆義二門市」開出特別獎，幸運消費者當時花548元採買泡麵與生鮮食材，沒想到一次日常採購就抱回1000萬元大獎。
另外，200萬元特獎則由「高雄大寮二店」開出，中獎民眾消費741元，購買鮮奶、豆漿、豆腐等日常食品，結帳金額不算高，卻意外將200萬元獎金帶回家。
統一發票7月、8月開獎完整獎號一次看
📌特別獎號碼：89996565
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：91098182
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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統一發票7月、8月開獎完整獎號一次看
📌特別獎號碼：89996565
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：91098182
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。