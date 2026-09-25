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▲黃仁勳夫婦盛裝前往白宮的「川習會」國宴。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）當地時間24日晚上，在白宮設國宴款待中國國家主席習近平，除了兩國官員與政界人士外，現場也有多位科技業重量級人物出席，然而，之前曾傳出可能會參加的中國企業界代表則沒有半個人現身。對此，有專家認為這顯示中美雙方目前在經貿談判中還沒取得實質性突破，仍在穩定政治局勢的階段。根據《CNN》報導，今年5月川普訪問北京期間，美方代表團陣容相當豪華，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及時任蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）等多位美國科技巨頭。反觀本次習近平訪美，雖然先前《路透社》與《南華早報》報導曾指出，包含比亞迪、小米以及寧德時代等中國企業高層皆在預計隨行名單之列，但最終白宮國宴上，中國企業領袖們卻「全數缺席」。針對中方代表團規模縮減的狀況，北京外國語大學國際關係學者崔洪建接受《CNN》採訪時分析，北京可能認為目前並非公開展現中方企業影響力的最佳時機。崔洪建指出，「當前雙方仍處於希望進一步穩定政治局勢的階段。一旦雙方能在經貿談判中取得實質性突破，屆時在企業執行長層級或經貿領域展示合作才會顯得更加恰當」。除了政治氣氛的考量，復旦大學美國研究中心主任、前中國外交部顧問吳心伯亦向《CNN》透露，物流與後勤方面的挑戰也影響了代表團的行程安排。同時，他指出北京內部的另一重顧慮在於，美方談判團隊中部分成員對中美關係的態度，遠不如川普本人積極正面。吳心伯認為，「這是中方最終未派遣經貿代表團前往的主要原因」。國宴上美國科技界企業人士的存在感非常強，黃仁勳、馬斯克、庫克、超微執行長蘇姿丰坐在主桌，其他像是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），Google及微軟等科技業高層也均有出席。國宴呈現出濃厚的科技業色彩，除了是「柔性外交」的一環，也顯示這次川習會與科技和經貿議題高度相關。