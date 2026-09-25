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不是50嵐、得正！台灣新神飲料崛起：老饕狂買20杯

▲金茶伍手作飲品「兩顆蘋果」飲品最近在社群平台爆紅。（圖/翻攝Threads）

不只首創水果Q粿！金茶伍新品「兩顆蘋果」真材實料爆紅

▲金茶伍手作飲品發跡於台南，並首創水果Q粿聞名。(圖/金茶伍臉書）

▲金茶伍「兩顆蘋果」會在現場直接放入富士蘋果榨汁，主打看得到的真材實料。(圖/金茶伍臉書）

金茶伍兩顆蘋果真實評價曝光！老饕試喝點2問題：趕時間注意

台灣手搖飲料競爭激烈，除了老牌50嵐、清心，還有近年竄紅的得正、一沐日，各大品牌經常推出新品吸引消費者。，其一杯只要79元就能吃到富士蘋果，還能喝到回甘清香的茶底，被認證是今年下半年必喝神飲。有網友在Threads發文表示，發現位於新北樂華夜市的「金茶伍手作飲品」所推出的神飲「兩顆蘋果」相當厲害，更提到為了它特別跑到店面消費，沒想到現場已經大排隊，喝過後也再三推薦「超激推！通通給我去喝」。金茶伍手作飲品「兩顆蘋果」飲品最近在社群平台爆紅，吸引超多老饕朝聖試喝，甚至有人回購超過20次，「不知道喝什麼就點兩顆蘋果，我回購超過20次了」、「打完球就來買，真的超好喝」、「這間真的好喝，我家附近也有一間」。「金茶伍手作飲品」是發跡於台南仁德的台灣連鎖手搖飲品牌，目前在新北、桃園、新竹、台南、高雄等縣市設立分店，其以全台首創的「水果Q粿」系列配料聞名，打破傳統只加珍珠習慣，提供獨創的水果Q粿，旗下Q粿紅茶、荔枝Q粿果粒茶都相當有人氣。官方在2026年7月初推出新品「兩顆蘋果」，沒想到一開賣大獲好評，其主打「一看就知道真材實料」的特色，每杯直接放入兩顆新鮮的富士蘋果現場榨汁，不用濃縮果汁或蘋果糖漿，搭配金茶伍招牌、不苦澀的「山韻茶王」，讓天然果香與清爽茶韻融合，口感不甜膩。根據官網資訊，兩顆蘋果一杯價格79元，因主打新鮮現榨，目前採特定門市限定販售（如永和樂華門市），不過官方說明將會陸續開放，價格部分其實比市面上其他鮮水果飲還來得便宜，用料更實在，被稱讚CP值極高。金茶伍手作飲品推出的「兩顆蘋果」在網路普遍評價極高，直指一杯飲料不只真材實料，喝起來清爽解膩，還能喝到自然果香，相當適合在炎炎夏天享用。不過也有人持不同看法，部分消費者認為相較於其他品牌的蘋果綠茶，金茶伍的喝起來味道稍微偏淡，加上因為是每杯現場現點現榨，人多時需要花些時間等待。不過普遍評價仍高，民眾不妨趁著中秋連假期間朝聖看看！