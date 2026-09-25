我是廣告 請繼續往下閱讀

「華語美聲歌后」周蕙23日於高雄衛武營帶來《Chill 夜》爵士之夜演出，出道27年首度挑戰整場「純爵士」表演，整晚不唱自己的歌曲，改以重新編曲的經典老歌，搭配鋼琴、爵士鼓、低音提琴三位樂手，展現不同以往的音樂面貌，更吸引歌迷專程從馬來西亞、美國飛來高雄朝聖。首次挑戰整場純爵士，周蕙一改過去抒情歌中撕心裂肺、飆高音的唱法，選擇「怎麼舒服，就怎麼唱」。不過極簡編制反而讓歌聲更加「赤裸」，她笑說：「沒有電子設備，也沒有合音可以幫忙救場，每一個聲音、每一個細節都非常清楚，真的很赤裸。」隨即霸氣補上一句：「姐還是有一點真功夫的，沒有三兩三，豈敢上梁山！」歌單中，周蕙特別選唱經典歌曲〈我要你的愛〉，而張國榮的〈拒絕再玩〉則成為另一大亮點。周蕙過去曾將〈拒絕再玩〉收錄於《不被遺忘的時光2》，這次則徹底翻新編曲，以純爵士方式重新詮釋，將原本80年代電子舞曲的帥氣、動感，轉化成嫵媚性感的爵士風情。周蕙透露，第一次聽見完成的編曲時連自己都相當驚喜，「這些歌大家可能都已經聽了很多年，但透過爵士重新詮釋，可以聽見過去沒有發現的另一個面貌。」她也希望這次不只是單純把老歌改成爵士，而是透過不同的音樂語言，讓熟悉的旋律重新被聽見，「同一首歌只要換一種音樂編排，就可以呈現完全不同的風貌，也希望帶給觀眾新的感受和想像。」演出不僅讓一路支持周蕙的歌迷聽得如癡如醉，更意外「跨世代圈粉」！現場一名年僅18歲的大學生，過去從未聽過周蕙的歌曲，看完整場演出後卻被她的歌聲與舞台魅力吸引，當場成為新一代歌迷。從海外歌迷專程跨海而來，到第一次認識周蕙的18歲觀眾被成功圈粉，也讓這場演出意外串起不同世代的聽眾。