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國籍航空公司陸續調整名牌顯示

工會喊話比照航空公司

第一線服務旅客，卻不時遇到騷擾；國籍航空近期陸續取消第一線服務人員秀出「全名」，勞動部也支持檢討名牌制度。雙鐵目前也考慮跟進，台鐵公司表示，將研議車站擺設對外姓名跟配戴識別證作法；台灣高鐵公司則說，調整名盤呈現方式會納入高鐵2.0服務升級研議實施。桃園市空服員職業工會攜手各大航空業工會，8月發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」聯署暨問卷調查。結果顯示，近4成空服、地勤人員表示，過去曾因工作名牌揭露全名而遭到騷擾；另有超過98%的空地勤人員支持工作名牌取消全名。華航將在明年3月起分階段調整名牌呈現方式；長榮航空預計在明年上半年換發工作名牌，改以中文或英文姓氏搭配人事代號呈現；星宇航空則已著手研擬相關細節，預計調整工作名牌呈現方式。台灣鐵路產業工會向台鐵公司喊話，建議台鐵公司製作新式識別證時，可以比照航空公司改用姓氏、代號、英文姓名等方式呈現，並且取消強制佩戴識別證規定，僅作為內部差勤與數位識別使用，以保障員工隱私、預防不法侵害事件發生。台鐵公司回應，第一線車長、列車站和站員工作名牌並無揭露全名，不過，列車長因為在補票作業以及其他公務報表需要，因此有必要署名，因此會以現行作業方式辦理。然而，針對車站擺設對外姓名去識別化及取消配戴識別證的做法，進行評估後再行研議。高鐵目前第一線服務人員均佩戴標示全名的名牌。台灣高鐵則指出，調整名牌呈現方式調整已納入高鐵2.0服務升級研議實施。