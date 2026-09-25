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▲愛河店特別引進了「雙臂式自動拉花咖啡機器人」，可打造「客製化相片咖啡」。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲愛河店特別引進了「雙臂式自動拉花咖啡機器人」，可打造「客製化相片咖啡」。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲萬家福愛河店重磅打造全新概念體驗店！不僅集結國際知名品牌以「風格店中店」進駐，B1 更推出佔地百坪的「日本特區」。（圖／記者陳美嘉翻攝）

萬家福愛河店打破傳統賣場框架，重磅打造全新概念體驗店！不僅集結大創（DAISO）、迪卡儂（Decathlon）等國際知名品牌以「風格店中店」強勢進駐，更將B1空間層次再升級，推出佔地百坪的「日本特區」。未來將不定期巡迴推出日本各縣市的限定美食與道地特產，讓消費者不必出國，就能隨時展開一場日本味覺之旅。值得一提的是，愛河店特別引進了「雙臂式自動拉花咖啡機器人」，可打造「客製化相片咖啡」。知名品牌 Mocanna 金鑽咖啡推出的限時驚喜活動，消費滿599元即可免費體驗獨一無二的「客製化相片咖啡」。無論是現拍的精緻自拍、家中毛孩的萌照等，都能透過高科技列印技術，完美呈現於細緻綿密的奶泡上，吸睛度與話題性直接拉滿。告別傳統賣場動線擁擠、商品堆疊的沉悶感，全新日本特區特別採用「沉浸式展覽風格」進行策展佈置。賣場將各大品牌商品轉化為展品，並定點定期更新展出主題，大幅提升每次逛街的新鮮感。寬敞明亮的穿透式空間設計，讓購物不再只是買東西，更是一場能夠深度了解品牌歷史與職人精神的質感互動之旅。對動漫與角色 IP 迷來說，這次的升級絕對讓人熱血沸騰！現場精心規劃了超人氣 IP 專區，其中最大亮點莫過於「星太郎」全台唯一獨家販售區。官方特別將日本觀光工廠的經典元素直移港都，現場不僅零食周邊品項最齊全，更完美還原了現場的歡樂氛圍。每逢週末假日，特區更會加碼舉辦 IP 角色互動快閃秀與限定試吃體驗。從味覺、視覺到滿滿的互動樂趣，非常適合全家大小一同前往，感受這座港都賣場轉型後帶來的無窮魅力。