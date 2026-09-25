我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟昨（24）日遭到樂天桃猿逆轉，以5：6落敗終止8連勝，其中二壘手岳東華在8局下發生失誤，間接影響戰局轉變，賽後有網友惡意留言攻擊岳東華，甚至將其照片製作成遺照，還影射他打假球、放水。對此，兄弟球團今（25）日發出聲明，將針對特定帳號長期以來之不當言論及行為進行蒐集相關事證，並採取必要行動，以維護球員權益及球團聲譽。兄弟球團呼籲，「球迷的批評與監督，我們虛心接受；但對於惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職業棒球環境之行為，球團絕不姑息。」兄弟近期戰績亮眼，昨日賽前拉出一波8連勝，前役一度取得5：0領先，不過7局下遭到林泓育3分砲狙擊，8局下更是單局出現3次守備瑕疵，最終以5：6遭到逆轉，不僅中斷8連勝，也無法點亮下半季封王魔術數字「M6」。昨日賽後不少網友惡意批評兄弟球員，甚至出現「打假球」、「放水」等字眼，更有網友將發生失誤的岳東華照片製作成遺照，挑釁、侮辱的意味濃厚。對此，兄弟今日發表聲明，「針對社群平台出現惡意攻擊本球團球員，甚至影射涉及不法情事之相關言論，中信兄弟球團在此表達嚴正立場。」兄弟球團指出，球團尊重球迷對於球隊表現的評論與監督，也理解球迷對於比賽勝負的期待與情緒，「然而，特定社群帳號持續以製作球員遺照、惡意詛咒及人身攻擊等方式發表不當言論，如今更出現影射球員涉及『假球』之重大指控，相關行為已嚴重逾越理性評論應有的界線，針對特定帳號長期以來之不當言論及行為，本球團將持續蒐集相關事證，並採取必要行動，以維護球員權益及球團聲譽。」兄弟球團強調，「假球」指控涉及職業棒球最根本的競賽誠信，更攸關球員個人名譽及整體職棒環境，「任何缺乏具體事證的指控與惡意影射，不僅可能對球員及其家人造成傷害，更可能損及球隊與職業棒球長期建立的信任。」兄弟球團表示，兄弟始終致力於維護公平、健康的職業棒球環境，也將持續保護每一位認真投入比賽的球員。兄弟球團最後再次呼籲，「理性評論不應成為惡意攻擊的藉口，言論自由亦不代表可以毫無界線地傷害他人。球迷的批評與監督，我們虛心接受；但對於惡意詛咒、人身攻擊，以及任何蓄意傷害球員、破壞職業棒球環境之行為，中信兄弟球團絕不姑息。」